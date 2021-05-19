ضبط 20 متسولا في حملة مكبرة بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لضبط المتسولين في شوارع المدينة، وذلك وفقاً لقرار اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، للقضاء على ظاهرة التسول.

ضبط المتسوليين



الحملة تكونت من مدير مكتب حماية الطفل في نجع حمادي، إلى جانب مسؤول من الشئون الاجتماعية بمركز نجع حمادي، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

ومن جانبها قالت حنان فوزي، مدير مكتب حماية الطفل بمركز نجع حمادي، إن الحملة بدأت قبل عيد الفطر المبارك، واستكملت عملها بعد إجازة اليوم، وجابت شوارع المدينة منذ الساعات الأولي لصباح اليوم الثلاثاء، وتمكنت من رصد وضبط 20 متسولاً بشوارع المدينة.

حملة بنجع حمادي



وأضافت مديرة مكتب حماية الطفل، أنه تم المرور في جميع شوارع المدينة المختلفة الرئيسية والفرعية، موضحًة أن المتسولين يحاولون الهرب عقب مشاهدة أفراد الحملة في الشوارع المختلفة، إلى جانب محاولات المتسولات من السيدات التعدي على أفراد الحملة.

وكان قد أصدر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، قرار رقم ٢٨٨ لسنة ٢٠٢١، يتضمن تشكيل لجنة فى كل مركز برئاسة رئيس المدينة وعضوية كل من: ٢ من الإدارة الاجتماعية، أحدهما ممثل عن الدفاع الاجتماعى والآخر عن قسم الضمان، ومسئول حماية الطفل وعضو من إدارة المتابعة وتقييم الآداء بالوحدة المحلية للمدينة.

وأوضح محافظ قنا، أن اللجنة سوف تختص بالمرور اليومى على شوارع المركز لمنع ظاهرة انتشار المتسولين واستغلال الأطفال فى أعمال التسول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم وإعداد تقرير يومى بأعمال كل لجنة وإرساله إلى إدارة الأزمات بالمحافظة.

وبدأت حملات ضبط المتسولين في العديد من المدن والمراكز بمحافظة قنا، من أبرزها مدن قنا ونجع حمادي وابوتشت وفرشوط تنفيذا لقرار محافظ قنا.