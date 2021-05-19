الأربعاء 19 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 20 متسولا في حملة مكبرة بنجع حمادي

حملة نجع حمادي
حملة نجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لضبط المتسولين في شوارع المدينة، وذلك وفقاً لقرار اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، للقضاء على ظاهرة التسول.

ضبط التسول
ضبط المتسوليين 


الحملة تكونت من مدير مكتب حماية الطفل في نجع حمادي، إلى جانب مسؤول من الشئون الاجتماعية بمركز نجع حمادي، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

ومن جانبها قالت حنان فوزي، مدير مكتب حماية الطفل بمركز نجع حمادي، إن الحملة بدأت قبل عيد الفطر المبارك، واستكملت عملها بعد إجازة اليوم، وجابت شوارع المدينة منذ الساعات الأولي لصباح اليوم الثلاثاء، وتمكنت من رصد وضبط 20 متسولاً بشوارع المدينة.

حملة بنجع حمادي 


وأضافت مديرة مكتب حماية الطفل، أنه تم المرور في جميع شوارع المدينة المختلفة الرئيسية والفرعية، موضحًة أن المتسولين يحاولون الهرب عقب مشاهدة أفراد الحملة في الشوارع المختلفة، إلى جانب محاولات المتسولات من السيدات التعدي على أفراد الحملة.

وكان قد أصدر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، قرار رقم ٢٨٨ لسنة ٢٠٢١، يتضمن تشكيل لجنة فى كل مركز برئاسة رئيس المدينة وعضوية كل من: ٢ من الإدارة الاجتماعية، أحدهما ممثل عن الدفاع الاجتماعى والآخر عن قسم الضمان، ومسئول حماية الطفل وعضو من إدارة المتابعة وتقييم الآداء بالوحدة المحلية للمدينة.

وأوضح محافظ قنا، أن اللجنة سوف تختص بالمرور اليومى على شوارع المركز لمنع ظاهرة انتشار المتسولين واستغلال الأطفال فى أعمال التسول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم وإعداد تقرير يومى بأعمال كل لجنة وإرساله إلى إدارة الأزمات بالمحافظة.

وبدأت حملات ضبط المتسولين في العديد من المدن والمراكز بمحافظة قنا، من أبرزها مدن قنا ونجع حمادي وابوتشت وفرشوط تنفيذا لقرار محافظ قنا.

قنا تنسيق الثلاثاء ازمة ضبط اجتماع طفل الرئيس تقييم

الأكثر قراءة

وفاة ابنة المحامي فريد الديب

«حرارة شديدة».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

حقيقة إصابة الفنان ماجد الكدواني بمرض جلدى نادر

هل تختلف أسعار شرائح الكهرباء وفق نوع العداد؟.. الحكومة تجيب

عقب وفاتها بفيروس كورونا.. فريد الديب يودع ابنته «إيمان»

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «1-3»

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أسوشيتد برس»: أمريكا طالبت إسرائيل بوقف الهجمات على غزة

إسرائيل تعلن استهداف 40 موقعًا تحت الأرض تابعًا لحماس

مؤسسات حقوقية عربية تبحث توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين