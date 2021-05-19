السيطرة على حريق شقة سكنية في أرض اللواء.. والتحريات: لا شبهة جنائية

تمكنت الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية دون وقوع إصابات، بمنطقة أرض اللواء.

كان قد ورد بلاغ لضباط الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة أرض اللواء، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وتمكنت من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

- التحريات الأولية السبب ماس كهربائي

وبعمل التحريات الأولية تبين أن ماس كهربائي وراء الحريق ولا شبهة جنائية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، التي قررت ندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق، وإعداد تقرير حول أسباب الحريق وملابساته وحصر الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء مالك الشقة لسؤاله.

- إرشادات توعوية للمواطنين لمقاومة الحرائق

ونشرت إدارة الحماية المدنية إرشادات توعوية للمواطنين لمقاومة خطر حرائق الشقق السكنية، خاصة في فصل الصيف الذي تزداد فيه الحرائق والتي ظهرت بكثرة خلال الفترة الماضية، وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق داخل أى شقة.

ومن هذه القواعد أن يقوم الأطفال بإبلاغ أقرب الجيران، وتعليم الطفل الاتصال بقسم الإطفاء بمفردهم على رقم 180، و يجب أن يعرف الأطفال ويكون بإمكانهم تحديد عنوانهم ولقبهم، وتعليم الطفل أنه في حالة نشوب حريق لا يمكنك الاختباء أسفل الأسرة والطاولات، وأنه لن يتمكن رجال الإطفاء القادمين من العثور عليك بسرعة في حالة الاختباء.

إذا كانت هناك فرصة فاخرج من المنزل إلى الشارع، يجب الخروج من الشقة سيرًا على الأقدام، لا تستخدم المصعد، يكون تعطل المصعد أثناء انقطاع التيار الكهربائي، مع وجود كمية كبيرة من الدخان من الضروري إغلاق الفم والأنف بأي قطعة قماش مبللة (منشفة، ملابس)، علم الطفل الاستلقاء على الأرض والزحف إلى المخرج من الغرفة، لا تفتح النوافذ فالهواء النقي سيزيد من الاحتراق.