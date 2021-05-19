بلجيكا تُنقذ 49 مهاجرًا قبالة سواحل بروج شمال غربي البلاد

أنقذت السلطات في بلجيكا 49 مهاجًاا معظمهم من أصل فيتنامي قبالة سواحل مقاطعة "بروج" شمال غربي البلاد.

وقال المدعي العام في مقاطعة "بروج" البلجيكية - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء، أن هؤلاء المهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى إنجلترا عن طريق القوارب، مضيفًا أنه وفقا للعناصر الأولى من التحقيق، كان من الممكن أن يكون القارب قد غادر الساحل الفرنسي.

وكانت السلطات البلجيكية قد ألقت القبض على ستة أشخاص بينهم عراقيين، يشتبه بتهريبهم مهاجرين إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة قبالة السواحل البلجيكية المقابلة للمملكة المتحدة.

يذكر أنه منذ بداية شهر مارس عام 2020، اعترضت السلطات الفرنسية أكثر من ألف مهاجر كانوا على متن قوارب صغيرة لعبور بحر المانش، أي أكثر من ضعف عدد محاولات العبور خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلي صعيد أخر، سجلت بلجيكا 1819 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية، بينما سجلت 2100 حالة بين 9 و15 مايو الجاري، مما يمثل انخفاضا بنسبة 31٪ عن فترة الأيام السبعة السابقة.

اصابات كورونا في بلجيكا

وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو)- حسبما ذكرت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية اليوم الأربعاء- أنه يوجد حاليا 1756 حالة بالمستشفيات بينهم 596 مريضا في العناية المركزة ووفاة 26 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد المعهد أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا توفي 24 ألفا و 749 شخصا بسبب الإصابة بكوفيد-19.

كما أعلن أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ بدء الجائحة يقدر بمليون و34 ألفا و714 أشخاص ، نقل منهم 72 ألفاً و882 شخصا إلى المستشفيات.

يذكر أن 397 ألفا و 679 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل 260 ألفا و 514 شخصا على الجرعة الثانية للقاح.