5 أجهزة سونار حديثة للمساعدة في التلقيح الصناعي للماشية ببنى سويف

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، إنه تم دعم قطاع الطب البيطري بـ5 أجهزة سونار، والتي تسلمتها المديرية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، للمساعدة في أعمال الكشف والتشخيص وإجراء المسح والفحص التناسلي ومعالجة تخلفات ومشاكل التناسليات والتلقيح الصناعي وتحسين السلالات.

جاء ذلك خلال مناقشته لجهود الطب البيطري، ومناقشة ما تم تنفيذه وكيفية تخقيق أكبر استفادة ممكنة بعد دعم المديرية بأجهزة السونار الحديتة للمساعدة في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الفحص التناسلي لإناث الماشية، فضلاً عن متابعة سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن، والتي يتم تنفيذها بالوحدات والإدارات البيطرية بقرى ومراكز المحافظة.

وتبين من التقرير، الذي أعده الدكتور عصام يحيى مديرعام المديرية، أن إجمالي ما تم تحصينه من الثروة الحيوانية قد بلغ 83 ألفا و908 رأساً بواقع 71 ألفا من الأبقار و12 ألفا و298 من الأغنام و210 من الماعز، وذلك منذ بدء الحملة في 3 أبريل الماضى وحتى أمس الثلاثاء 18 مايو الجاري، وذلك بحسب الخطة التى وضعتها المديرية، من خلال توفير كافة المستلزمات البيطرية والأطباء البيطريين ومعاونيهم لتنفيذ الحملة في 84 وحدة بيطرية، وفي ظل التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وفى سياق منفصل تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

وتبين من التقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في هذا المجال أنه تم أمس تنفيذ قافلة طبية بقرية بني صالح مركز الفشن بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية والتنسيق مع الوحدة المحلية،وتمت مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.