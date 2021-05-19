الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصدر بمطار الغردقة: لم نستقبل رحلات طيران شارتر روسية حتى الآن

مطار الغردقة
مطار الغردقة

قال مصدر بمطار الغردقة الدولي، إن المطار لم يستقبل رحلات شارتر مباشرة من روسيا للغردقة منذ إعلان عودة الرحلات بين روسيا ومدينتي الغردقة وشرم الشيخ، مؤكدًا أن هناك تجهيزات من الجانبين المصري والروسي تجري حاليًا لاستئناف الرحلات مجددًا بعد توقف دام أكثر من خمس سنوات منذ حادث سقوط الطائرة بشرم الشيخ في عام 2015.

وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أن شركات السياحة المصرية والروسية بدأت في أعمال التجهيز والحجز، وهناك أعمال يتم التجهيز لها من قبل الجانبين تمهيدًا لاستقبال الرحلات.

وتابع: أن الرحلات الروسية التي تصل لمطار القاهرة والقادمة من موسكو هي رحلات معتادة وليست ضمن الرحلات الشارتر التي نوه عنها الرئيسين السيسي وبوتين.
 

صحة البحرالأحمر: تلقيح جميع العاملين بمطاري الغردقة ومرسى علم ضد كورونا
 

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر، الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بمطارى الغردقة ومرسى علم الدوليين، عن طريق فرق طبية متحركة مدربة حرصا على استكمال تطعيم الفئات المستحقّة للحصول علي لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وتزامنا مع عودة السياحة الروسية إلى مصر مرة اخرى.

 

من جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن عملية التلقيح للعاملين بالمطارات والقطاع السياحي تأتي فى إطار حرص وزارة الصحة على التوازن بين استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية والحفاظ على صحة المواطنين، لافتًا إلى أنه يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.
 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في بيان له، إن ذلك يساهم في تنشيط حركة السياحة وتوافق مصر مع أي اشتراطات صحية دولية عند عودة حركة التنقل بين الدول مع بعضها البعض.

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