الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق مقهيين وتحرير 50 محضر عدم ارتداء كمامة بسوهاج

غلق مقهيين
غلق مقهيين

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج، برئاسة  المهندس عاطف الصمطي، حملة للمرور على المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والنوادي لمنع تداول الشيش، وللتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، أنه تم تنفيذ حملة على المقاهي والكافيهات والنوادي لمنع تداول الشيش ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بمواقف السيارات والمحال التجارية وكافة قطاعات الحي.

وأضاف “الصمطي” أن الحملة التي تم تنفيذها أسفرت عن غلق مقهيين بالمدينة لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية، تحرير عدد 50 محضر عدم ارتداء الكمامة وتحصيل الغرامة الفورى بمعرفة الشرطة، ضبط عدد 189 من المضبوطات المختلفة، مصادرة 35 شيشة، لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال “الصمطي” أن فرق الرصد والمتابعة تعمل على مدار الساعة وفي أيام الاجازات الرسمية والعطلات ولن نتهاون مع أيّ مخالف لقرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظاً على صحة المواطنين”، مشيراً إلى أن الحملة تمت بأشراف من نواب رئيس المركز، وإدارة العلاقات العامة والإعلام بالوحدة، مسؤولى الإشغالات.

وأكد احمد لشطوري أيضاً أن فرق الرصد والمتابعة تعمل على مدار الساعة وفي أيام الإجازات الرسمية والعطلات ولن نتهاون مع أيّ مخالف لقرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظاً على صحة وسلامة  المواطنين”.

يأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بتكثيف الحملات والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمقاهي والكافيهات والنوادي ومنع تداول الشيش وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين من الفيروس.

محافظة حملة ضبط اجراءات غلق

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