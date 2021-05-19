«4 آلاف تغريدة في الساعة».. «مصر تدعم فلسطين» هاشتاج يتصدر «تويتر» (تحليل بيانات)

دعم القضية

منذ انطلاق معركة حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة، والتي يدافع فيها الفلسطينيين عن أراضيهم ضد المستوطنين الإسرائيليين وقوات الاحتلال، وتحاول مصر تقديم أوجه الدعم إلى الأشقاء في قطاع غزة بعدما تعرضوا لقصف عنيف على مدار الأيام الماضية.

وخلال تلك الأيام من القصف المتتالي كان لمصر دور واضح في توجيه الدعم المعنوي والعيني إلى الشعب الفلسطيني خلال معركته ضد الاحتلال، بعدما رفض أهالي حي الشيخ جراح الخروج من منازلهم وترك أراضيهم للمستوطنين.

وكان أحد أوجه الدعم إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تخصيص مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الأعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على أنه "لا سبيل من إنهاء الدائرة المفرغة من العنف المزمن واشتعال الموقف بالأراضي الفلسطينية، إلا بإيجاد حل جذري عادل وشامل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية يعيش ويتمتع بداخلها الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه".

ودعا السيسي العالم إلى التضامن ودعم غزة وتكثيف جهود المجتمع الدولي بكامله لحث إسرائيل على التوقف عن التصعيد الحالي مع فلسطين، وذلك لإتاحة الفرصة أمام استعادة الهدوء، ولبدء الجهود الدولية في تقديم أوجه الدعم المختلفة والمساعدات للفلسطينيين.

وعقب صدور ذلك القرار تصدر هاشتاج "مصر تدعم فلسطين" عبر موقع "تويتر"، وشكر رواد موقع التدوينات الصغيرة الرئيس السيسي على دعمه للقضية الفلسطينية، وحث المدونون دول العالم على توجيه الدعم المعنوي والعيني إلى فلسطين في الوقت الحالي.

وشارك في الهاشتاج الآلاف من رواد موقع "تويتر" وترصد "الدستور" باستخدام عدد من أدوات تحليل بيانات مواقع السوشيال ميديا حجم المشاركة على هاشتاج "مصر تدعم فلسطين" الذي تصدر قائمة الأكثر تداولًا خلال الساعات القليلة الماضية.

بحسب أداة TalkWalker فبلغت حجم التغريدات على ذلك الهاشتاج 4 آلاف تغريدة في الساعة الواحدة، بينما إعادة التغريد بلغ 8 آلاف تغريدة، بموجب 99.9% من مشاركات تويتر، وتوقعت الأداة أن يصل حجم المشاركة على نفس الهاشتاج خلال الساعات القادمة إلى 3 ملايين.

ورصدت الأداة تداول هاشتاجات أخرى مشابه مثل: "انقذوا حي الشيخ جراح، مصر تنصر فلسطين، تحيا مصر، فلسطين حرة، خير أجناد الأرض، العالم يتضامن مع فلسطين، مصر فخر العرب، لن نتنازل عن أرضنا، لا يوجد إسرائيل" وهكذا من وسوم الدعم على تويتر.

وارتفعت نسبة الذكور المشاركين في ذلك الهاشتاج عالميًا عن الإناث، فكانت 64.8% للذكور مقابل 35.2 للإناث، واحتلت الفئة العمرية من 18 - 24 الأعلى مشاركة في الهاشتاج بنسبة 41.3%، تلاها الفئة العمرية من 25 - 34 بنسبة 43.9%، وأخيرًا الفئة العمرية من 35 - 44 بنسبة 11.2%.

وعلى صعيد اللغات، فاحتلت اللغة العربية الأكثر مشاركة على الهاشتاج من قبل المدونين بنسبة بلغت 89.9% من المشاركات، تلاها اللغة الإنجليزية بنسبة 8.8%، ثم الفرنسية بنسبة 1.2% من إجمالي المشاركات على نفس الهاشتاج.

وتصدرت السعودية قائمة الأعلى مشاركة على الهاشتاج بنسبة 45.2% من إجمالي المشاركات، تلتها مصر بنسبة 37.7%، ثم فلسطين بنسبة 3.1%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 2.3%، ثم الكويت بنسبة 1.6%، وأخيرًا الإمارات بنسبة 1.2% من إجمالي المشاركات.

وتظهر أداة جوجل التريند الخاص بعمليات البحث على محرك جوجل، أن بداية عمليات البحث على الدعم المصري لفلسطين كان في الثانية ظهر أمس بموجب 50 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، وظل البحث مستمرًا حتى وصل ذروته في الثامنة من مساء أمس بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة.