الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة عن وفاة طفلة سقطت من «الرابع» في الجيزة: لا شبهة جنائية

جثة طفل
جثة طفل

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها عقب سقوطها من الطابق الرابع بمنزلها، وتسليم الجثة لذويها، واستدعاء شهود العيان، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

واستمعت النيابة لأقوال اسرة الطفلة وطلبت التحريات حول الواقعة، وتبين عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

- تفاصيل الواقعة

وكان  ضباط مباحث قسم شرطة الهرم، قد تلقوا بلاغا من غرفة النجدة بسقوط طفلة من علو، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، و بالفحص تبين وجود جثة طفلة تبلغ من العمر 13 عاما.

وبعمل التحريات تبين أن الطفلة سقطت من الطابق الرابع ولا وجود شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

النيابة العامة جنوب الجيزة دفن جثة الطابق الرابع تحريات المباحث

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