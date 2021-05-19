حقيقة ارتباط الفنانة منة عرفة

أغلقت التعليقات..

حالة من الجدل أثارتها الفنانة الشابة منة عرفة مما جعلها تتصدر قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير جوجل في الساعات الماضية وذلك عقب إعلانها خبر خطبتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ونشرت الفنانة الشابة صورة عبر صفحتها الخاصة على تطبيق "أنستجرام" وعلقت عليها قائلة "اتخطبت".

وعقب دقائق من نشر المنشور قامت منة بغلق خاصية التعليقات وقبل أن يهنئها الجمهور حتى أنها لم تعلن عن هوية خطيبها وهو الأمر الذي حير الجمهور لمعرفة الأمر وأثارت الصورة جدلا كبيرا خاصة أنها تأتي بعد 3 أيام من إعلان الطبيب و"اليوتيوبر" علي غزلان خطوبته على فرح شعبان ملكة جمال مصر لعام ٢٠١٧.

خطيب منة عرفة الجديد

واعتبر البعض أن منة فبركت خبر خطبتها ردًا على خطبة علي غزلان، وآخرون رجحوا أن خطوبتها تمت بالفعل على الشاب يدعى محمد الهادي مستعنين بصور كثير جمعتهم معًا فيما اعتقد البعض أنها ترد على علي غزلان بخبر خطبتها، خاصة عقب إغلاقها للتعليقات على صورة الخطبة وعدم نشرها اسم خطيبها.

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حقيقة ارتباط علي غزلان ومنة عرفة

ودارت شائعات حول ارتباط منه وعلى غزلان عاطفيًا، خلال الفترة الماضية، إذ ظهرا سويا في أكثر من مناسبة، في نوفمبر 2019، بدأت الشائعات تطارد الثنائي منة عرفة وعلي غزلان، بالتزامن مع ظهورهما معًا من خلال صور شاركوها سويًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي صورة رومانسية كوميدية علق علي غزلان على صورة منة قائلا: "أنا لما حبيبتي هتكبر والنعمة لتاكل الجو" وكانت قد زادت حدة الشائعات عن انفصالهما، بعد حذف كلاهما صورهما معًا بموقع الانستجرام وتسبب تصرفهما إلى مزيد من الافتراضات عن حقيقة علاقتها، دون رد من الطرفين.

علي غزلان ينشر صور خطوبته

وكان قد نشر علي غزلان صور لخطوبته معلقَا قائلا : ‏رُبّ قدرٍ يُساق إليّنا خيرٌ من ألفِ حُلم، كل انسان ليه ٢٤ قيراط في حياته و انا ربنا رزقني بيهم كلهم فيكي، من يوم ما شوفتك ما شوفتش غيرك .. كأن حياتي بدأت من النقطة دي .. كل حاجة فيا اتغيرت .. ابتديت أشوف كل حاجة بشكل مختلف .. إبتديت أعيش بجد .. حتى النفس اللي بتنفسه بقى ليه طعم تاني .. ازاي ده حصل و إمتى وليه ؟! .. معنديش تفسير غير اني " بحبك " بحبك كأني كنت تايه وفجأه وصلت".