بيطري القاهرة يعقد سلسلة من الندوات الصحية للتعريف بمرض السعار

واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة إجراء الندوات الإرشادية الصحية بمختلف الإدارات الطبية برعاية مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة وقامت ادارة السلام تحت إشراف ايفا غالى مدير إدارة السلام ثان البيطرية، بإقامة ندوة إرشادية بمكتب الإدارة الزراعية بسوق العبور عن مرض السعار وطرق تفادى العقر والاجراءات اللازمة عند التعرض للعقر وكيفية التعامل الآمن مع الكلاب وضرورة التحصين الدورى للحفاظ على صحة الحيوان والإنسان وأدار الندوة الدكتورة وسام مسعد رئيس قسم الإرشاد بالإدارة.

وأقام بيطري القاهرة برعاية الدكتور مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة وتحت إشراف الدكتور ياسر طنطاوى مدير إدارة المرج البيطرية، بعقد ندوة ارشادية وقامت الدكتورة خديجه ملك و الدكتورة رشا عادل أطباء الإرشاد بالإدارة بعمل ندوة إرشادية عن سلامة الغذاء من أصل حيواني وكيفية شراء اللحوم المجمدة و الطازجة وطرق حفظها والتعامل معها وذلك بمدرسة المستقبل السعيد الخاصة.

كما أقام بيطري القاهرة برعاية مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة وتحت إشراف الدكتور شحاتة شنودة مدير إدارة حلوان البيطرية، ندوة إرشادية وألقت الدكتورة أية إسماعيل ندوة في قصر ثقافة حلوان وموضوعها عن صحة وسلامة الغذاء من أصل حيواني وكيفية حفظ وتداول اللحوم عند درجات الحرارة المسموح بها سواء بالتجميد أو بالتبريد لضمان الاحتفاظ بالمواد والعناصر الغذائية داخل المنتج الحيواني .

وبرعاية الدكتور مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة وتحت إشراف الدكتورة ايفون صبحي مدير إدارة وسط القاهرة البيطرية، أقيمت ندوة إرشادية للعاملين فى مطبخ مستشفى الفاطمية بعنوان الأمراض المشتركة بين الانسان و الحيوان وخاصه التوكسوبلازما وطرق الوقاية والعلاج منها وألقت الندوة الدكتورة ارينى شحاتة رئيس قسم الإرشاد بالإدارة.



وألقت الدكتورة إيمان الهواري رئيس قسم الإرشاد بإدارة التبين البيطرية ندوة علمية بمركز طب الأسرة بالتبين عن مرض السعار (داء الكلب) وكيفية التعامل الآمن لتجنب العقر ونوهت عن طرق العلاج والإسعافات الأولية عند العقر وضرورة التحصين الدوري ضد مرض السعار للوقاية من المرض .

FB_IMG_1621422217952

FB_IMG_1621422219930

FB_IMG_1621422222255

FB_IMG_1621422211678

FB_IMG_1621422209735