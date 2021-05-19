الأربعاء 19 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حكومة الاحتلال للمستوطنين بغزة: «ادخلوا إلى الملاجئ فورًا ولا تغادروها»

غزة
غزة

أصدرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية تعليمات للمستوطنين في محيط غزة بالدخول إلى الملاجئ فورا وعدم مغادرتها حتى إشعار آخر.

يأتي هذا فيما بدأت منذ قليل، الجلسة الطارئة للبرلمان العربي، برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي، في  القاهرة، لمناقشة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وسيلقي رئيس دولة فلسطين محمود عباس كلمة مهمة مسجلة أمام أعضاء البرلمان العربي لوضعهم بصورة الأوضاع الخطيرة في فلسطين.

ويشارك في الجلسة عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي النائب عزام الأحمد، والنائب في البرلمان العربي صخر بسيسو، وسفير دولة فلسطين في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح.

تهجير أهالي الشيخ جراح

وتناقش الجلسة الطارئة التهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وكذلك استمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يذكر أن رئيس البرلمان العربي دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية والدولية للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، موضحا أن عقد هذا الاجتماع الطارئ يأتي من منطلق المسؤولية القومية للبرلمان العربي لنصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

يأتي هذا فيما  قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية للأنباء، إن ادارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طالبت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين فى تل أبيب بوقف قصف قطاع غزة.

وأضافت الوكالة، في تقرير بثته صباح اليوم، أنها عملت بذلك من مصادر فى إدارة بايدن اطلعت على فحوى الاتصالات، وأكدت أن تمت أمس الثلاثاء، وجاءت انطلاقا من رغبة حقيقية من رئيس الولايات المتحدة جو بايدن للضغط على إسرائيل لكى توقف القتال بعد ارتفاع محصلة القتلى جراء عمليات القصف الإسرائيلية لقطاع غزة.

غزة إدانة الإحتلال فلسطين اعتداءات الاحتلال اقتحام الاحتلال

الأكثر قراءة

«حرارة شديدة».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

هل تختلف أسعار شرائح الكهرباء وفق نوع العداد؟.. الحكومة تجيب

حقيقة إصابة الفنان ماجد الكدواني بمرض جلدى نادر

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

الآن.. موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادى الترم الثانى 2021.. "الشهادة الإعدادية"

معايشة لصيد «استاكوزا النيل» بأسوان: تنتعش صيفا.. ونصدرها للصين (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «1-3»

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أسوشيتد برس»: أمريكا طالبت إسرائيل بوقف الهجمات على غزة

إسرائيل تعلن استهداف 40 موقعًا تحت الأرض تابعًا لحماس

مؤسسات حقوقية عربية تبحث توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين