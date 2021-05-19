حكومة الاحتلال للمستوطنين بغزة: «ادخلوا إلى الملاجئ فورًا ولا تغادروها»

أصدرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية تعليمات للمستوطنين في محيط غزة بالدخول إلى الملاجئ فورا وعدم مغادرتها حتى إشعار آخر.

يأتي هذا فيما بدأت منذ قليل، الجلسة الطارئة للبرلمان العربي، برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي، في القاهرة، لمناقشة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وسيلقي رئيس دولة فلسطين محمود عباس كلمة مهمة مسجلة أمام أعضاء البرلمان العربي لوضعهم بصورة الأوضاع الخطيرة في فلسطين.

ويشارك في الجلسة عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي النائب عزام الأحمد، والنائب في البرلمان العربي صخر بسيسو، وسفير دولة فلسطين في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح.

تهجير أهالي الشيخ جراح

وتناقش الجلسة الطارئة التهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وكذلك استمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يذكر أن رئيس البرلمان العربي دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية والدولية للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، موضحا أن عقد هذا الاجتماع الطارئ يأتي من منطلق المسؤولية القومية للبرلمان العربي لنصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

يأتي هذا فيما قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية للأنباء، إن ادارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طالبت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين فى تل أبيب بوقف قصف قطاع غزة.

وأضافت الوكالة، في تقرير بثته صباح اليوم، أنها عملت بذلك من مصادر فى إدارة بايدن اطلعت على فحوى الاتصالات، وأكدت أن تمت أمس الثلاثاء، وجاءت انطلاقا من رغبة حقيقية من رئيس الولايات المتحدة جو بايدن للضغط على إسرائيل لكى توقف القتال بعد ارتفاع محصلة القتلى جراء عمليات القصف الإسرائيلية لقطاع غزة.