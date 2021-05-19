الأربعاء 19 مايو 2021
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سياسي

نقيب المحامين يثمن مبادرة الرئيس لإعمار غزة: يقدم العام على الخاص دائما

رجائي عطية
رجائي عطية

ثمن رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، المبادرات التي اتخذها رئيس الجمهورية في قضية الاعتداء على القدس والمسجد الأقصى وموجات الاعتداء والتدمير التي طالت قطاع غزة.

وأكد عطية أن مبادرة الرئيس بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة تؤكد أن ثوابت مصر لا ولن تتغير، وأنها تقوم برسالتها وواجباتها إزاء قضية فلسطين والشعب الفلسطيني والقدس ومسجدها الأقصى بخاصة.
وقال عطية، في بيان له: “تابعنا بكل التقدير والفهم والعرفان، المبادرات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية، فى قضية الاعتداء على القدس وعلى المسجد الأقصى، ووقت الصلاة فيه، وموجات الاعتداء والتدمير التى طالت قطاع غزة، ووسط سلبية تفشت في العالم، وسكوت على ما لا يسكت عليه”.

وتابع: “خرج السيد الرئيس بمبادرات متعددة الجوانب، أولها أن ثوابت مصر لا ولن تتغير، وأن قيامها برسالتها وواجباتها إزاء قضية فلسطين والشعب الفلسطيني والقدس ومسجدها الأقصى بخاصة، والقضايا العربية بعامة، التزام مقدس تلتزم به مصر، وهى من أجله أعلنت موقفها للعالم وللمعتدي، وتابعت مع الدول المؤثرة في العالم وبباريس، الأوضاع في فلسطين، وما يتوجب لوقف العدوان من ناحية ، وتبنى الحل الشامل للقضية”.

وأكمل: “لم تتوقف المبادرة الرئاسية عند هذا الحد، فإذا بالرئيس يبادر بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، ويكلف الشركات المصرية ذات الإمكانيات العالية فى التعمير، للمساهمة الفاعلة فى هذا الإعمار، والذي واكبه مباردة ثالثه، بإقامة جسر جوى ينقل إلى غزة ومواطنيها أطنانًا من المعونات الطبية والعلاجية ”.

واختتم: نحمد للرئيس مبادراته، ونؤيده وندعمه بكل ما نملك من قوة وإمكانيات ومن اخلاص وفداء، يقدم العام على الدوام على الخاص، ويقتدى بهذه المثل العليا التي يقدمها في الدفاع عن المصير المصري والفلسطيني والعربي". 
 

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