الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لمحات من حياة هاري وميجان في الذكرى الثالثة لزواجهما

الذكرى الثالثة لزواج
الذكرى الثالثة لزواج ميجان وهاري

يصادف اليوم الذكرى الثالثة لزواج الأمير هاري وميجان دوقة ساسكس، وعلى الرغم من أن الزوجين لم يصدرا بعد بيانًا أو أي صور جديدة للاحتفال بهذه المناسبة، لكنهما عاشا العديد من اللحظات الرومانسية، وخاضا العديد من المعارك، وتغيرت العديد من الأشياء منذ عقد قرانهما عام 2018.

وعقد الأمير هاري وميجان ماركل قرانهما في حفل تم بثه في جميع أنحاء العالم، حيث أصبحت ممثلة Suits السابقة دوقة ساسكس وانضمت إلى العائلة المالكة كعضو عامل بارز.

الأمير هاري وميجان

في السنوات التي مرت، رحب الزوجان بطفلهما الأول أرشي هاريسون مونتباتن وندسور في مايو 2019، وسرعان ما بشرا بطفل آخر، حيث ستولد ميجان فتاة هذا الصيف.

في العام الماضي أعلنت عائلة ساسكس أيضًا أنها ستتراجع عن العائلة المالكة، وتنتقل إلى كاليفورنيا بالولايات المتحدة، حيث شرعوا منذ ذلك الحين في عدد من الفرص مثل إطلاق الأمير هاري برنامجًا تلفزيونيًا مع أوبرا وينفري.

الأمير هاري وميجان

وشهدت العائلة المالكة في بريطانيا أيضًا عددًا من التغييرات في العام الماضي مع المواليد والوفيات وتغييرات في كبار الأعضاء، كما وقع الزوجان أيضًا صفقة مع Spotify، وأجروا مقابلة مع وينفري وأعلنت ماركل عن إصدار كتابها الأول للأطفال.

وأعلن دوق ودوقة ساسكس في يناير 2020 أنهما يريدان التوقف عن كونهما أعضاء عاملين في العائلة المالكة و"العمل من أجل" الاستقلال المالي، وكان من المفهوم أن الزوجين سيستمران في تلقي الأموال لبعض الوقت من والد هاري بموجب الاتفاقية الجديدة.

الأمير هاري وميجان

وتشير حسابات الأمير تشارلز إلى أنه تم إنفاق حوالي 5.6 مليون جنيه إسترليني لتمويل أنشطة الزوجين ودوق ودوقة كامبريدج حتى مارس 2020، لكن الأمير هاري أخبر أوبرا وينفري أن العائلة المالكة "قطعتني فعليًا ماليًا".

وعن مقابلة أوبرا وينفري فقد استهلكت رصيد الزوجين لدى محبيهم، حيث أوضح استطلاع يوجوف أن 48٪ من الـ1664 مشاركًا لديهم موقف سلبي من هاري مقارنة بـ 45٪ بوجهة نظر إيجابية، وهي المرة الأولى التي كان فيها تقييمه الصافي للقبول سلبيًا، وانخفض بمقدار 15 نقطة عن الأسبوع السابق، أما ميجان فكان لدى ثلاثة فقط من كل 10 أشخاص نظرة إيجابية تجاه ميجان، بينما كان ضدها 58٪ رأي سلبي.

الأمير هاري وميجان
الأمير هاري ميان ميركل عيد زواج العائلة المالكة ارتشى

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