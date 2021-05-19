الإعلام العالمي يشيد بجهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة

خلال زيارة السيسي لفرنسا..

واصلت الصحف والمنصات الإعلامية الدولية تسليط الضوء على الزيارة الحالية التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وكذلك قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث شملت الزيارة مناقشة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والعدوان الإسرائيلي على غزة بجانب ملف مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا.

- الجارديان: مصر وفرنسا تزيدان من ضغط وقف إطلاق النار على الولايات المتحدة

تمثل القضية الفلسطينية أحدى أبرز الرسائل الهامة التي حملها السيسي إلى باريس ولقائه بالرئيس الفرنسي وقادة آخرين، وفي هذا الصدد، أشادت صحيفة "الجارديان" البريطانية بالجهود المصرية والفرنسية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ومحاولة تهدئة الصراع.

وقالت الصحيفة إنه في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط الدولية من أجل وقف إطلاق النار في غزة، حثت مصر بشكل خاص، من خلال تحالفها مع فرنسا، إلى تكثيف جهود المجتمع الدولي بكامله لحث إسرائيل على التوقف عن التصعيد الحالي مع الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت: أن الولايات المتحدة لم تطالب حتى الآن بإنهاء الاشتباكات، وحصرت جهودها العامة في الحث على تقليص الهجمات على الفلسطينيين، كما عرقلت واشنطن مرارا مساع أمام مجلس الأمن الدولي لصياغة بيانات مشتركة تدعو إلى إنهاء القتال، مع استمرار الضربات الجوية التي تشنها إسرائيل.

وتابعت: "ومع ذلك ، تظهر دلائل على أن وقف إطلاق النار قد يكون وشيكا ، حيث تكتسب الجهود المصرية زخمًا بين الفصائل في غزة"، كاشفة أن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ المسؤولين في جنوب البلاد أن القتال يمكن أن ينتهي "في غضون عدة أيام".

- آراب ويكلي: السيسي الحليف الرئيسي لفرنسا

ذكرت صحيفة "آراب ويكلي" البريطانية أن فرنسا اقترحت قرارا في مجلس الأمن الدولي ، بالتنسيق مع مصر والأردن، يدعو إلى وقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وغزة ، وفقا لما ذكره بيان من مكتب الرئاسة الفرنسية.

وأوضحت أن قصر الإليزيه ذكر أن الدول الثلاث (مصر وفرنسا والأردن) اتفقت على " ضرورة وقف إطلاق النار، وأنه يجب على مجلس الأمن الدولي أن يتولى هذه القضية".

وأضافت: شدد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على أهمية الوساطة المصرية بعد محادثات في باريس مع السيسي ، الحليف الرئيسي لفرنسا، وقالت فرنسا ، التي تدعو إلى وقف سريع لإطلاق النار منذ عدة أيام ، إنها تدعم الوساطة التي تقودها مصر"، مشيرا إلى أن أهمية الجهود التي تبذلها مصر من أجل تهدئة الصراع في غزة والوصول إلى وقف إطلاق النار.

وأوضح السيسي خلال مشاركته في باريس ضمن قمة ثلاثية بقصر الإليزيه حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية مع ماكرون، وملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، أنه يجب بلورة تحرك دولي مشترك من قبل الدول الثلاث لوقف العنف لاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي، داعيا إلى إلى تكثيف جهود المجتمع الدولي بكامله لحث إسرائيل على التوقف عن التصعيد الحالي مع الفصائل الفلسطينية.