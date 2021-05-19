الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

لايف ستايل

التعافي من الكورنا

لتقوية المناعة.. 6 عصائر يجب تناولها أثناء التعافي من كورونا

الفواكه والخضروات
الفواكه والخضروات

الفواكه والخضروات مليئة بالطاقة والمغذيات، وبالتالي يجب أن تكون جزءًا من نظامنا الغذائي اليومي للحفاظ على صحة جيدة ومناعة عالية، إذ تؤكد دكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، أن تناول ما يكفي من الفاكهة والخضروات هو أفضل طريقة لضمان حصولك على جميع الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والمعادن.

 

وقالت إن كوفيد 19 يؤثر على جهازنا الهضمي ويسبب تلف الأنسجة والتهاب المعدة، في حين يمتص الجهاز الهضمي الخضروات والفاكهة الطازجة بسهولة وتوفر للفرد تأثيرًا علاجيًا ومهدئًا.

 

وأكدت أبو الحجاج أن العصائر تعتبر طريقة رائعة للشعور بالحيوية على الفور، حيث يتم امتصاصها في مجرى الدم بسرعة، وبالتالي تساعد في التعافي بشكل أسرع من COVID، لذا فإن شرب عصير الخضار والفواكه مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم يمكن أن يدعم جهاز المناعة ويقلل الالتهاب.

 

وتقدم دكتورة ولاء أبو الحجاج فيما يلي قائمة بـ 6 عصائر يمكن للمرضى الذين يتعافون من COVID التفكير في تناولها.

 

1- عصير الطماطم والنعناع:

الطماطم بالنعناع غني جدًا بمضادات الأكسدة ويساعد على تنظيم الهضم، ولتحضير عصير الطماطم في المنزل، امزجي 4 حبات من الطماطم مع 8-10 أوراق نعناع مع كوب من الماء، ويمكن أن يساعد إضافة بعض الملح والليمون والفلفل الأسود في تحسين مذاق العصير وتغذيته.

 

2- عصير  الجزر والشمندر والزنجبيل:

يساعد الجزر والبنجر في إزالة السموم من الجسم ودعم صحة الكبد وتعزيز المناعة، لتحضير العصير ، امزجي 2 جزر مفروم ، 1 بنجر ، و 1 بوصة من الزنجبيل، وأضيفي بعض عصير الليمون وهو جاهز.

 

3- الليمون والأناناس والتفاح الأخضر:

يعتبر هذا العصير مصدر قوي لفيتامين سي والكالسيوم، ويساعد في تحسين جهاز المناعة ويساعد على الهضم،  لتحضير العصير ، امزجي 2 من الليمون ، 250 جراما من الأناناس والتفاح الأخضر المفروم. يمكنك إضافة بعض الملح الصخري أيضًا.

 

4- كيوي وفراولة وبرتقال:

يعد هذا العصير مليء بمضادات الأكسدة ورائع لتقوية جهاز المناعة، كما يساعد في إدارة مستوى ضغط الدم ويساعد على منع المزيد من المرض.

 لتحضير العصير، خذي كوبًا من الفراولة، و 2 كيوي مقشر، و1 برتقال مقشر، ونصف كوب ماء، وملعقة صغيرة من العسل، واخلطيهم معًا.

 

 5- الكركم والزنجبيل والليمون والبرتقال:

 تحتوي كل هذه المكونات على مركبات مضادة للالتهابات لها خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا، ولعمل العصير، امزجي جميع المكونات معاً.

 

 6- عصير الخيار والسبانخ والكرفس والزنجبيل:

هذا العصير لابد منه في نظامنا الغذائي اليومي لدعم صحتنا العامة، إذ يساعد في تقليل الالتهاب ويحسن الهضم، ولتحضير العصير، اخلطي قطعتين من الخيار المقشر، و100 جرام من أوراق السبانخ، و 4 أعواد كرفس، وقطعة من الزنجبيل بقياس 1 بوصة، يمكنك أيضًا إضافة بعض عصير الليمون.

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