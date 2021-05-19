المتهمان في ذبح رجل عجوز بالغربية: «عيلته ضربونا عشان خلافات الجيرة»

قرر المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، تجديد حبس شقيقين عاطلين مسجلي خطر لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لاتهامهما بذبح رجل عجوز وطعنه بأداة حادة "سكين"، بسبب خلافات الجيرة.

كما وجه المحامي العام في تعليماته إلي رئيس نيابة مركز المحلة باستمرار فتح باب التحقيق في واقعة قتل رجل عجوز على أيدي شقيقين مسجلين خطر بسبب خلافات الجيرة بقرية كفر الجنينة .

- أقوال المتهمين



وكشف المتهمان خلال سير عمليات التحقيق أنهما تعرضا للاعتداء من جهة أسرة الضحية، وهو ما دفعهما ، إلي قتله وذبحه والتعدي عليه بالضرب دفاعا عن نفس لخلافات بسبب الجيرة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قد أطلقوا دعوة شعبية للقصاص لدماء الضحية الذي قتل بسبب البلطجة.

- تفاصيل الواقعة



وكان عاطلان قد مزقا جسد رجل عجوز في العقد السادس من عمره، لخلافات على لعب الصغار و معاكستهما فتاة و التربص بها، وهو ما دفع والديهما للاعتراض وقتل والد الفتاة بسبب خلافات الجيرة .

كان اللواء مدير أمن الغربية إخطارا مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ حول واقعة مقتل رجل عجوز يدعي "ا.ع. ا"، 63 سنة، أثناء أذان المغرب في نهار شهر رمضان المبارك، علي أيدي مسجلي خطر وهما "هـ. ر. ي " و"أ. ر . ي"، مقيمين بقرية كفر الجنينة بنطاق المركز.

و انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية، إلى مكان الواقعة للوقوف على الجريمة، و كشفت التحريات الأمنية عن نشوب الخلاف بين أبناء عائلتين طرفي الخلاف المذكور بسبب خلافات الجيره ولهو واللعب أطفالهم صغار السن، مما دفع أبناء العم إلى التربص بالرجل العجوز وقتله أمام عيني طفله الصغير، مما تسبب في وفاته ولفظ أنفاسه الأخيره داخل أبواب مستشفي المحلة العام .

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تم ضبط أبناء العم واقتيادهما إلى ديوان مركز شرطة المحلة، و وتحرر محضر رقم 2/227 بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق ،كما أمرت النيابة العامة بتجديد حبس المتهمين لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات .