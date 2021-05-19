برلماني: مبادرة 500 مليون دولار لإعمار غزة تؤكد أن مصر «ميزان المنطقة»

ثمن النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تبرع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، مؤكدا متابعته بكل فخر واعتزاز ما تبذله القيادة السياسية المصريه من جهود دبلوماسية وتحركات سياسية للوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين في الحصول على حقهم الطبيعي بدولة مستقلة.

وأكد مهنى، في بيان، أن الدولة المصرية سند ودعم لكل الدول العربية الشقيقة، وما حدث من قبل الرئيس السيسي ليس غريبا على الإطلاق، حيث تثبت الدولة المصرية كل يوم عبر دعمها المطلق للقضية الفلسطينية بأنها الميزان الإقليمي الذي ينحاز للحق والعدل.

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المجتمع الدولي بالتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتزامها بالمواثيق والقرارات والقوانين الدولية، مؤكدًا أهمية العمل على استئناف جهود السلام بما يكفل جميع الحقوق الفلسطينية المشروعة.