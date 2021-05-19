طفلة بريطانية واست ملكة بريطانيا في وفاة زوجها.. والرد جاء «سريعًا»

ردت الملكة اليزابيث الثانية، على رسالة كتبتها الطفلة إيرين بيواتر، تواسيها فيها على وفاة زوجها الأمير فيليب.

وكتبت الملكة ردًا على الطفلة إيرين قائلة: أبعث لكم بخالص شكري على كلماتكم الرقيقة من التعاطف في وفاة زوجي إليزابيث، وفقا لما نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية.

ماذا كتبت إيرين؟

وقالت الطفلة إيرين في رسالتها للملكة إنها تعلم أنها حزينة، لكنها تأمل في أن تساعد رسالتها على الشعور بالتحسن، وتضمنت الرسالة صورة رسمتها للمملكة.

وأوضحت الديلي ميل أن عائلة إيرين شعرت بصدمة، لأنها تلقت ردًا سريعًا من قصر باكنجهام؛ بسبب التزامات الملكة إليزابيث في الوقت الحالي مع عدد الرسائل الهائل التي تتلقاها.

وقالت الطفلة إنها تعتز برسالة الملكة، وستعرضها على أصدقائها في المدرسة وستحفظها في مكان آمن.

وأشارت والدة الطفلة إلى أن ابنتها بدأت رسالتها بالسؤال عن الملكة وأحوالها، مع صورة مرسومة باليد للمملكة، مع كلمات: أحب قبعاتك ومعاطفك، هل لديك قطة ملكية أو كلب؟.

وأضافت: أعلم أنكِ حزينة، لذلك أعتقد أنكِ ستحبين هذه الصورة، واختتمت رسالتها قائلة: من إيرين مع حبي.

وقالت والدة فرانشيسكا ستيفانى وودكوك، 40 عامًا، إن ابنتها كانت دائمًا "تهتم وتراعى مشاعر الآخرين، ولم نتوقع حقًا استلام أى رد من القصر الملكى".

وتابعت "لقد صنعت بطاقة وأرادت إرسالها إلى الملكة إليزابيث لتقول آسفة لوفاة الأمير فيليب، وبدأ حبها للعائلة المالكة عندما كانت في الثالثة من عمرها، لطالما أحببت الملكة إليزابيث وقصر باكنجهام منذ ذلك الحين، وأعتقد أنها سترسل المزيد من الرسائل في المستقبل لأنها مهتمة للغاية".

وكان دوق أدنبرة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، ووالد الأمير تشارلز، قد توفي عن عمر يناهز 99 عامًا في 9 أبريل الماضي.

وأفادت تقارير صحفية بأنه تم تسجيل سبب وفاة دوق إدنبرة، الأمير البريطاني فيليب، زوج الملكة، إليزابيث، رسميا على أنه "الشيخوخة".

توالي الأحزان على الملكة إليزابيث

يأتي هذا فيما تتوالى الأحزان على الملكة إليزابيث الثانية حيث تم الإعلان عن وفاة كلبها الملكي فيرجوس، الذى يبلغ من العمر 5 أشهر، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وكان فيرجوس الكلب الملكي الصغير أحد الجراء التي قدمها الأمير أندرو هدية إلى والدته الملكة إليزابيث، في شهر فبراير الماضي، كي تتخطى محنة مرض زوجها الأمير الراحل فيليب، دوق إدنبرة، أثناء فترة وجوده بالمستشفى.

ووفقاً لأحد المطلعين، فقد توفي فيرجوس في عطلة نهاية الأسبوع، وقد تركت وفاته الملكة حزينة ومحطمة للغاية، بعد أكثر من شهر بقليل من وفاة زوجها الأمير فيليب.