الأربعاء 19 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طفلة بريطانية واست ملكة بريطانيا في وفاة زوجها.. والرد جاء «سريعًا»

الطفلة البريطانية
الطفلة البريطانية إيرين بيواتر

ردت الملكة اليزابيث الثانية، على رسالة كتبتها الطفلة إيرين بيواتر، تواسيها فيها على وفاة زوجها الأمير فيليب.

وكتبت الملكة ردًا على الطفلة إيرين قائلة: أبعث لكم بخالص شكري على كلماتكم الرقيقة من التعاطف في وفاة زوجي إليزابيث، وفقا لما نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية.

ماذا كتبت إيرين؟

وقالت الطفلة إيرين في رسالتها للملكة إنها تعلم أنها حزينة، لكنها تأمل في أن تساعد رسالتها على الشعور بالتحسن، وتضمنت الرسالة صورة رسمتها للمملكة.

وأوضحت الديلي ميل أن عائلة إيرين شعرت بصدمة، لأنها تلقت ردًا سريعًا من قصر باكنجهام؛ بسبب التزامات الملكة إليزابيث في الوقت الحالي مع عدد الرسائل الهائل التي تتلقاها.

وقالت الطفلة إنها تعتز برسالة الملكة، وستعرضها على أصدقائها في المدرسة وستحفظها في مكان آمن.

وأشارت والدة الطفلة إلى أن ابنتها بدأت رسالتها بالسؤال عن الملكة وأحوالها، مع صورة مرسومة باليد للمملكة، مع كلمات: أحب قبعاتك ومعاطفك، هل لديك قطة ملكية أو كلب؟.

وأضافت: أعلم أنكِ حزينة، لذلك أعتقد أنكِ ستحبين هذه الصورة، واختتمت رسالتها قائلة: من إيرين مع حبي.

وقالت والدة فرانشيسكا ستيفانى وودكوك، 40 عامًا، إن ابنتها كانت دائمًا "تهتم وتراعى مشاعر الآخرين، ولم نتوقع حقًا استلام أى رد من القصر الملكى".

وتابعت "لقد صنعت بطاقة وأرادت إرسالها إلى الملكة إليزابيث لتقول آسفة لوفاة الأمير فيليب، وبدأ حبها للعائلة المالكة عندما كانت في الثالثة من عمرها، لطالما أحببت الملكة إليزابيث وقصر باكنجهام منذ ذلك الحين، وأعتقد أنها سترسل المزيد من الرسائل في المستقبل لأنها مهتمة للغاية".

 

وكان دوق أدنبرة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، ووالد الأمير تشارلز، قد توفي عن عمر يناهز 99 عامًا في 9 أبريل الماضي.

وأفادت تقارير صحفية بأنه تم تسجيل سبب وفاة دوق إدنبرة، الأمير البريطاني فيليب، زوج الملكة، إليزابيث، رسميا على أنه "الشيخوخة".

توالي الأحزان على الملكة إليزابيث

يأتي هذا فيما تتوالى الأحزان على الملكة إليزابيث الثانية حيث تم الإعلان عن وفاة كلبها الملكي فيرجوس، الذى يبلغ من العمر 5 أشهر، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وكان فيرجوس الكلب الملكي الصغير أحد الجراء التي قدمها الأمير أندرو هدية إلى والدته الملكة إليزابيث، في شهر فبراير الماضي، كي تتخطى محنة مرض زوجها الأمير الراحل فيليب، دوق إدنبرة، أثناء فترة وجوده بالمستشفى.

ووفقاً لأحد المطلعين، فقد توفي فيرجوس في عطلة نهاية الأسبوع، وقد تركت وفاته الملكة حزينة ومحطمة للغاية، بعد أكثر من شهر بقليل من وفاة زوجها الأمير فيليب. 

اليزابيث بريطانيا أزياء الملكة رانيا رسالة تعزية طفلة

الأكثر قراءة

وفاة ابنة المحامي فريد الديب

«حرارة شديدة».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

حقيقة إصابة الفنان ماجد الكدواني بمرض جلدى نادر

هل تختلف أسعار شرائح الكهرباء وفق نوع العداد؟.. الحكومة تجيب

عقب وفاتها بفيروس كورونا.. فريد الديب يودع ابنته «إيمان»

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «1-3»

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أسوشيتد برس»: أمريكا طالبت إسرائيل بوقف الهجمات على غزة

إسرائيل تعلن استهداف 40 موقعًا تحت الأرض تابعًا لحماس

مؤسسات حقوقية عربية تبحث توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين