بدء تصوير الموسم الثانى من «وادى الجن» لعرضه على إحدى المنصات

بدأ أبطال مسلسل «وادي الجن» تصوير اولى حلقات العمل استعدادا لعرضه على احدى المنصات الاليكترونية نهاية العام الجارى وجمعت المشاهد الاولى بين النجمة الشابة ليلى احمد زاهر ويوسف عثمان .

ويكثف المخرج حسام الجوهرى ساعات تصوير العمل للانتهاء من الجزء الثانى من المسلسل خلال شهر يوليو المقبل.

وكان الجزء الاول من المسلسل قد حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه عبر احدى المنصات الاليكترونية كما سبق وتم عرض إحدى حلقاته خلال فعاليات الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة الدولي السينمائي ضمن عروض أيام القاهرة لصناعة السينما العام الماضى .

ويجرى المخرج حسام الجوهرى كاستينج لعدد من النجوم الشباب للانضمام الى الجزء الثانى من مسلسل “وادى الجن” .

وتستعد الشركة المنتجة لمسلسل “وادى الجن ”لانتاج اعمال مشابهة تتحدث عن العالم السفلى خلال الفترة المقبلة وذلك بعد ان لاقت هذه الاعمال نجاحات كبيرة بين الجمهور .

احداث مسلسل وادى الجن

تدور أحداث مسلسل في إطار كوميدي تشويقي وهو مكون من 7 حلقات فقط ويغلب عليه جو من التشويق والإثارة

وادي الجن يدور حول عن مجموعة من الشباب يحاولون اكتشاف وادي الجن من خلال إحدى الكهوف ويقدم يوسف عثمان في مسلسل وادي الجن شخصية خالد دور لاعب بوكس وستاند آب كوميدي يحاول اكتشاف وادي الجن ويمر بالعديد من المواقف الكوميدية والرومانسية داخل الكهف ثم تتطور أحداث مسلسل.

أبطال مسلسل وادى الجن



مسلسل وادي الجن بطولة يوسف عثمان، والفنان خالد كمال، الفنان فراس سعيد والفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، الفنان الشاب حسن مالك، سينثيا خليفة، وهنا داوود، محسن منصور، والنجمة هبة عبدالغني رؤى شنوحة، عبدالرحمن اليماني، وظهور خاص للنجمة بشرى والإعلامية ريهام سعيد ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا .

