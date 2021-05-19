«نجيب»: انخفاض أسعار الذهب وتوقعات بمزيد من الهبوط خلال الأسبوع

كشف نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن هناك انخفاض في أسعار الذهب في الأسواق بقيمة جنيهان محليا، ونحو 8 دولارات على المستوى العالمي.

وأضاف نجيب في تصريحات لـ "الدستور" أن أسعار الذهب عادة ما تشهد انخفاضًا عقب الانتهاء من أيام العيد، حيث تشهد حالة من الركود في الوقت الحالي وعدم توافر سيولة كافية ما يعرض الكثير من المواطنين للبيع أكثر من الشراء.

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن أسعار الذهب من المتوقع أن تشهد مزيدًا من الانخفاض على مدار الأسبوع الحالي، وتعاود الارتفاع مرة أخرى الأسبوع المقبل.

وأكد أن أسعار الذهب تشهد حالة من عدم الاستقرار بين الإرتفاع والانخفاض بسبب أزمة فيروس كورونا والخسائر التي لحقت بالاقتصاد العالمي ويهتم المواطنين بترقب الأسعار الخاصة بالذهب حيث يعتبره المستثمرين ملاذ امن للاستثمار في ظل الظروف الراهنة ويعتمد على المواطنين في الحلي والشبكة والهدايا.

أسعار الذهب فى الأسواق

وكشف نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن أسعار الذهب سجلت سعرًا وصل نحو 798 جنيها لعيار 21، وسجل عيار 18 نحو 680 جنيها، فيما سجل عيار 24 نحو 902 جنيه بمعدل انخفاض يتراوح من 2 وحتى 4 جنيهات .

وأشار إلى أن أسعار الذهب العالمية سجلت انخفاض بقيمة 8 دولارات الأوقية الواحدة ووصلت لسعر 1862 دولارًا بسبب البورصات العالمية.

وأوضح نادي نجيب، أن أسعار الذهب تشهد حالة من الارتباك بين الإرتفاع والانخفاض بسبب أزمة فيروس كورونا ولا يمكن السيطرة عليها في الوقت الراهن.

وأوضح أن نسبة مبيعات الذهب علي المستوي المحلي شهدت انخفاض بقيمة 40% مقارنة لما قبل كورونا بسبب تغير أوليات المستهلكين.