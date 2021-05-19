الأربعاء 19 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

اختيار الحلق المناسب

حسب شكل وجهك.. كيف تختارين «حلق» يناسب صيحة 2021؟

اختيار الحلق المناسب
اختيار الحلق المناسب

تعد قطعة الحلق من الحلي المهمة التي لا غنى عنها لأي سيدة أنيقة، تضيف بأشكالها وأحجامها المختلفة مظهرًا جذابًا للإطلالة، ولمعرفة الأنسب لكل ذوق لابد من تحديد شكل الوجه بدقة.

 

وفي هذه السطور نوضح كيفية اختيار حلق مناسب لـ 2021

 

وجه على شكل قلب 

تعتبر الأقراط الطويلة المتخذة لأشكال المثلث أو المترابطة في النهاية هي الأنسب بالنسبة لكِ، فالذقن تكون ضيقة لذا هذه النوعية تناسبك.

 

وجه مستطيل 

الوجه المستطيل عليه اختيار حلقان على شكل "حمص، زر" وليست طويلة ولا مثلث مقلوب، فالبساطة بالنسبة لهن في إطلالة الحلق مهمة وجذابة.

 

وجه مستدير 

يعتبر من الوجوه التى يناسبها عدد من أشكال الحلقان، لكن الأكثر أناقة هو الحلق الطويل يتم تنسيق معه انسيال من نفس لونه في خروجات المساء، أما بالنهار لا يُفضل أن يتم الاعتماد على الإكسسوارات في إكمال الإطلالة الأنيقة.

 

وجوه مربعة 

الأقراط المتوسطة في الطول على شكل نصف دائرة أومتخذة أشكال دائرية أو الطويلة بحواف مستديرة كل هذه الأشكال مناسبة للوجوه المربعه .

 

وجه بيضاوي 

صاحبة الوجه البيضاوي يمكنها الاختيار من بين موديلات عديدة لأن وجهها يمكن أن يناسب ما يناسب الوجه الطويل أو المستطيل، والأقراط على شكل مثلث التى تلتصق بالأذن تكون هي الأنسب بالنسبة لها.

 

ويجب الانتباه قبل اختيار الحلق على أساس المناسبة التى تذهبين إليها، فمن غير اللائق اختيار شكل حلق كارتون أو خشبي  في المناسبات الرسمية، أو على أشكال حيوانات في مقابلات العمل، فالأقراط لابد أن تكون مناسبة للحدث الذي تذهبين إليها، أما إذا كانت المناسبة شخصية، أو تذهبين إلى مقابلة حبيبك على سبيل المثال عليكي المزيد من الإبداع والجرأة في اختيار المجوهرات.

ويعد التنسيق يضًا مع الملابس أمر ضرورى للغاية فلا يصح ارتداء حلق لون فسفوري على سبيل المثال على ألوان لا تناسبه ويبدو  غريب عند ارتداؤه.

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