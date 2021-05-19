روسيا تسجل 7 آلاف و920 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية الروسية 7 آلاف و920 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.



وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا- اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل 390 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 9 آلاف و561 مريضا للشفاء.



وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة حتى الآن أربعة ملايين و965 ألفا و676 إصابة مؤكدة، منها 116 الفا و965 حالة وفاة، وأربعة ملايين و581 و787 حالة شفاء.



وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 134.3 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 276 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 6ر163 مليونا حتى صباح الثلاثاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم إلى 1.48 مليار جرعة.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 163 مليونا و643 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و390 ألف حالة.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" عن إعطاء نحو مليار و484 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.