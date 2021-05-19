رفع 25 طن مخلفات وتركيب 40 كشاف إنارة بقرية في المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والتراكمات الزراعية وإنارة الطرق بالقرى، حيث قامت برفع 25 طن مخلفات وقمامة وتراكمات زراعية وصيانة وتركيب 40 كشاف إنارة بالطرق المؤدية لقرية صفط الخمار.

قال علي ظريف، رئيس الوحدة المحلية بصفط الخمار، إنه تم التعامل الفورى مع عدد من شكاوى المواطنين للحد من المخاطر والأزمات التي قد يسببها عدم إنارة بعض الطرق والمداخل والأماكن العامة، حيث تم إصلاح وإنارة مناطق وطرق دمشاو هاشم والقرايشة الغربية والفواخر وباشكاتب والانتهاء من إصلاح جميع الكشافات بتلك القرى وبالطرق المؤدية إليها، حيث تم صيانة وتركيب 40 كشاف إنارة.

وأكد رئيس القرية بأنه يتم المرور على جميع الشوارع والمداخل ورفع أي تجمع من خلال دوريات العمل الصباحي والمسائي وتتم المتابعة للتأكد من وجود النوبتجيه في حضور مشرفي النظافة ومسئول المتابعة، مؤكدا على تكثيف التواجد بالمعدات والعمال بالشوارع خاصة بمداخل العزب ومداخل القرى، مضيفا أنه يتم رفع 25 طن متوسط يومي للتراكمات وتجمعات القمامة.

ومن ناحيته أكد العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس المركز والمدينة، على الاهتمام والمتابعة المستمرة لجميع الأعمال التي تتم بقرى المركز وأحياء المدينة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك توجيهات من اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة إنارة الطرق للحد من وقوع الحوادث خاصة في فترة الليل والاهتمام بأعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة لتوفير بيئة صحية جيدة خالية من الأمراض والأوبئة في ظل مكافحة أنتشار عدوي فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع وقرى المركز، مشيرا إلى تواصل أعمال النظافة من خلال حملات تتم على مدار اليوم من خلال ورديات صباحية ومسائية يتم خلالها نقل القمامة والأتربة من نقاط التجمع إلى الظهير الصحراوي.

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