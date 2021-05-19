الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الفرنسي يجري مباحثات مع رئيس الحكومة الانتقالية في تشاد

جان-إيف لودريان
جان-إيف لودريان

أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، عن دعم بلاده لمبادرات الاتحاد الإفريقي الرامية إلى دعم تشاد.

وأجرى وزير الخارجية الفرنسي، جان-إيف لودريان، الليلة الماضية مباحثات مع رئيس الحكومة الانتقالية في تشاد، ألبرت باهيمي باداك.

وشدد لودريان على التزامات فرنسا إلى جانب دول الساحل، وعلى أهمية الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب في هذه المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان على موقعها الإلكتروني، أن لودريان ناقش بشكل خاص عملية الانتقال الجارية في تشاد، كما أكد على ضرورة أن تكون الفترة الانتقالية محدودة المدة، وأن تتم في ظروف سلمية، من خلال الحوار مع جميع الجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية، والمدنية، وكذلك السماح بالعودة السريعة للمؤسسات المنتخبة ديمقراطيًا في البلاد.

فترة محدودة

وفي وقت سابق، رحبت فرنسا، بالحكومة التي أعلن تشكيلها الحكام العسكريون في تشاد، لكنها قالت إن عمل تلك الحكومة "يجب أن يكون لفترة محدودة".

وبعد تشكيل الحكومة الجديدة، قالت الخارجية الفرنسية في بيان إن باريس "تؤكد مجددا تمسكها باستقرار البلاد ووحدة أراضيها" وأضافت: "كما تؤكد على ضرورة أن يكون الانتقال لفترة محدودة".

يذكر أن رموز المعارضة في تشاد رفضوا التعيينات الحكومية، التي جاءت في أعقاب مقتل الرئيس إدريس ديبي على جبهة القتال، ورأوا أنها تشكل استمرارا لنظام قديم كانوا يريدون التخلص منه.

ووصف معارضون ومتمردون انتقال السلطة ذاك بأنه "انقلاب" وقالوا إنه يجب على الجيش تسليم السلطة لحكومة يقودها مدنيون.

وكان المجلس العسكري الحاكم في تشاد أعلن تشكيل حكومة انتقالية ضمت أفرادا من المعارضة إلا أنه أبقى على معظم الوزارات السيادية في أيدي حزب الرئيس الراحل إدريس ديبي.

الخارجية الفرنسية لودريان تشاد الحكومة الانتقالية

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