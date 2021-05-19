الأربعاء 19 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يشهد إطلاق شعلة أولمبياد الطفل المصرى فى نسخته الثالثة 2021

محافظ المنوفية يشهد إطلاق شعلة أولمبياد الطفل المصرى فى نسخته الثالثة

محافظ المنوفية يطلق
محافظ المنوفية يطلق الشعلة

أعطى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم، شارة البدء لانطلاق أولمبياد الطفل المصري فى نسخته الثالثة 2021 بإيقاد الشعلة الأولمبية من أمام ديوان عام المحافظة لتجوب شوارع المدينة حتى مركز شباب الحى القبلى بحضور نائبه المحاسب محمد موسى والدكتور سمير كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور حسن بدر والدكتور محمد سلامة وبعض القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ المنوفية أن إقامة الأولمبياد والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بمثابة فرصة ذهبية لاكتشاف المواهب الصغيرة فى مختلف الألعاب، حيث أنها محاكاة لدورة الأولمبياد العالمية، والتى تهدف الى غرس روح المنافسة للطلائع منذ الصغر واكتشاف وتنمية مواهبهم.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الطلائع المشاركين فى هذه البطولة من المرحلة العمرية من 12 إلى 14 عاما وستمر البطولة بثلاثة مراحل ( محلى _ إقليمي _ قومي ) وستبدأ المنافسات على المستوى المحلى خلال شهر يونيو القادم وبعدها يتم تقسيم الجمهورية إلى ( ٨ ) قطاعات إقليمية  كل قطاع يضم ٣ محافظات ستبدأ المنافسات بينهم على المستوى الإقليمي خلال شهر سبتمبر وبعدها ستبدأ التصفيات على المستوى القومي خلال شهر أكتوبر وتوزع الجوائز على الفائزين بالمركز الأول والثاني والثالث فى كل لعبة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه ستبدأ المنافسات فى مراكز الشباب فى جميع الالعاب الرياضية المدرجة بالبطولة وذلك على المستوى المحلى خلال شهر يونيو الحالي بمراكز شباب  قويسنا،و الحى القبلى،و الباجور وأشمونو  بركة السبع أيضا مراكز شباب ، تلا، منوف، السادات، سرس الليان الرياضى، الشهداء ).

هذا وأكد محافظ المنوفية دعمة الكامل للبطولة لإنجاح البطولة وظهورها بالمظهر المشرف الذي يليق بأبناء المحافظة. 

كما تم التشديد على تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ بالمحافظة. 

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