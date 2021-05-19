الأربعاء 19 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تتراجع مع تنامي مخاوف التضخم

الأسهم الآوروبية
الأسهم الآوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، مقتفية أثر الهبوط في بورصة وول ستريت مع تنامي قلق المستثمرين من تصاعد الضغوط التضخمية، وهو ما يزيد من فرص التبكير بتشديد السياسة النقدية.


ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.1 بالمائة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت جرينتش، ليجري تداوله دون أعلى مستوياته على الإطلاق بأقل من اثنين بالمائة. وتعرضت أسهم منطقة اليورو لضغوط مع ملامسة اليورو أعلى مستوى في أربعة أشهر، مما يرفع تكلفة الصادرات.


ونتيجة قفزة في أسعار الكهرباء والغاز والملابس والأحذية، ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا لأكثر من مثليه في أبريل وفقًا لبيانات صادرة اليوم.
ورغم توقع صناع القرار في البنك المركزي أن يكون الصعود مؤقتًا، فإن المستثمرين يخشون أن يستمر صعود الأسعار لفترة طويلة، ما يدفع البنوك المركزية للتصدي لذلك بتشديد السياسة النقدية.


وأدى انخفاض أسعار السلع الأولية لتسجيل أسهم التعدين والنفط والغاز أكبر خسائر في أوروبا.


وارتفع سهم شركة إدارة الثروات السويسرية جوليوس باير واحدًا بالمائة بعدما سجلت الأصول التي تديرها زيادة ثمانية بالمائة في أول أربعة أشهر من 2021.
 

واقتربت الأسهم الأوروبية امس الثلاثاء من أعلى مستوياتها على الإطلاق وسط تفاؤل حيال تخفيف عدد من الدول للقيود على أنشطة الاقتصاد، وانخفاض معدل البطالة في بريطانيا ونتائج أعمال قوية لشركات.


وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمائة بحلول الساعة 07:16 بتوقيت جرينتش، ليكون قريبًا من أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله الأسبوع الماضي، إذ قادت المكاسب القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل التعدين وصناعة السيارات.


وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.8 بالمائة، ليبلغ مستوى مرتفعًا غير مسبوق، في حين زاد المؤشر الإيطالي 0.8 بالمائة.
وربحت أسهم ستلانتيس المدرجة في ميلانو 1.3 بالمائة قبيل الإعلان عن علاقات مع فوكسكون.


وزادت أسهم سونوفا هولدنج، أكبر شركة في العالم لصناعة أجهزة المساعدة السمعية، 8.5 بالمائة بعدما توقعت نموًا قويًا هذا العام بسبب انتعاش في السوق ومنتجات جديدة.


في الوقت نفسه، انخفض سهم فودافون 7.2 بالمائة بعد أن أعلنت شركة خدمات الهواتف المحمولة في بريطانيا عن انخفاض 1.2 بالمائة في الأرباح المعدلة للعام بأكمله، إذ أثر كوفيد-19 على إيرادات خدمات التجوال ومبيعات الهواتف.

الأسهم الأوروبية التضخم

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