الأربعاء 19 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

آليات فصل الموظف متعاطي المخدرات فى مشروع القانون الجديد (فيديوجراف)

صندوق علاج الإدمان
صندوق علاج الإدمان

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، فيديوجراف عن آليات الكشف عن تعاطي المخدرات للعاملين في الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء مشروع القانون الجديد.

ويتضمن الفيديو جراف استعراضا لأبرز مواد مشروع القانون الجديد الخاص بشغل الوظائف أو الاستمرار، وهى أنه فى حال تقدم الموظف  للعلاج من الإدمان  طواعية يتم اعتباره مريضا، وتوفير كل الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023"، أما فى حال اكتشاف تعاطيه المواد المخدرة سيتم فصله من عمله.


ويوضح الفيديو أضرار تعاطى المخدرات وارتباطها بوقوع الحوادث، حيث تؤثر بشكل كبير على إدراك الفرد المتعاطى بالمكان والزمان وبطء رد الفعل والتبلد، وغيرها من الأمور التى قد تؤثر بشكل مباشر فى وقوع الحوادث، ولذلك جاءت أهمية الكشف عن تعاطي المخدرات للموظفين بهدف الوصول لبيئة عمل خالية من المخدرات.

كما أوضح القانون أنه سيتم تنفيذه بعد إقراره بـ6 أشهر، حيث أعطى القانون للموظف هذه الفترة من تاريخ إقراره للتقدم للعلاج من خلال الخط الساخن مجانا وفى سرية تامة، وعقب انتهاء هذه المدة فإن أى موظف يثبت تعاطيه المخدرات ستكون العقوبة هى الفصل من العمل.

وقال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن إقرار مجلس النواب لقانون إنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات سيعمل على وجود حل جذري لمشكلة التعاطي بالجهاز الإداري بالدولة، وسيؤدي إلى سد الفراغ التشريعي فى معاقبة الموظف المتعاطي، خاصة أنه تم اكتشاف تعاطي بعض من العاملين لأكثر من مرة رغم تحذيرهم وتوفير العلاج مجانا لهم.

وأضاف عثمان في تصريح لـ"الدستور"، أنه سيتم إعطاء مهلة 6 أشهر بعد إقرار القانون لإبداء الموظف المتعاطي رغبته فى الحصول على العلاج، وفى حالة عدم تقدمه سيتم فصله وفقا لمشروع القانون الجديد، وهذا يؤكد أن الدولة تهدف من هذا القانون إلى حماية الأبرياء، وأيضا الموظف طالما أنه سوف يتقدم للعلاج من الإدمان، موضحا أن من يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان سيتم اعتباره مريضا وسيوفر له كل الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة، وفقا للمعايير الدولية من خلال الخط الساخن "16023".

خدمات رئيس مجلس إدارة وزيرة التضامن خلال العلاج

الأكثر قراءة

هل تختلف أسعار شرائح الكهرباء وفق نوع العداد؟.. الحكومة تجيب

حقيقة إصابة الفنان ماجد الكدواني بمرض جلدى نادر

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

تأجيل محاكمة المتحرش بـ«طبيبة المعادي» لـ25 مايو

3 شروط لـ «ليفربول».. محمد صلاح يقترب من قيادة المنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد طوكيو

مصدر أمني بالغربية: «متحرش طنطا» سيكون في أيدينا خلال ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سفير مصر بلندن: القاهرة تجري اتصالات مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة

استشهاد فلسطيني وإصابة جنديين إسرائيليين في مواجهات بالضفة الغربية

السند الحقيقى.. مصر تعيد بناء غزة (إنفوجراف)