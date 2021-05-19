الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

عبر zoom.. البابا تواضروس يلتقي بأساقفة أمريكا الشمالية

عبر zoom.. البابا تواضروس يلتقي أساقفة أمريكا الشمالية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس الثلاثاء، لقاء مع الآباء أساقفة أمريكا الشمالية، وذلك من خلال تقنية zoom عبر شبكة الإنترنت.

وبعد ترؤسه الصلاة قدم لهم قداسته كلمة روحية عن القيامة وانفتاح السماء أمام الإنسان، ثم دارت مناقشات حول أهمية العمل الجماعي والتعاون في مجالات الخدمة والأنشطة المتنوعة.

جدير بالذكر أن للكنيسة القبطية الأرثوذكسية اثني عشر أسقفًا في الولايات المتحدة، بالإضافة  إلى اثنين في كندا واثنين في أمريكا الجنوبية، ويحرص البابا على التواصل الدائم معهم خلال فترة انتشار فيروس كورونا، من خلال الفيديو كونفرانس أو تطبيق زووم.

وتعيش الكنائس المسيحية الثلاث خلال تلك الأيام فترة الخماسين المقدسة، التي تعقب عيد القيامة المجيد، وتعتبر امتداداً له، وتتميز بالطقوس الفرايحية، ومن أبرز ألحان الكنيسة بفترة الخماسين لحن “يا كل صفوف السمائيين”، كما تعتبر الخماسين المقدسة من الفترات المميزة التي لا يصوم بها الأقباط على مدار 50 يومًا تنتهي بعيد العنصرة.

وفترة الخمسين يومًا هى الفترة المحصورة بين عيد الفصح أي عيد القيامة وعيد الخماسين، أي عيد العنصرة، وهي فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجرى الطقس فيها باللحن الفرايحي، ويُحتفل فيها يوميًا بتذكار قيامة الرب من بين الأموات، وكأنها يوم أحد متصل سبعة أسابيع كاملة.

واحتفلت الكنائس المسيحية بعيد القيامة المجيد، إذ ترأس رؤساء الكنائس قداسات عيد القيامة المجيد، وهو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، إذ يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته، كما هو مذكور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر لمدة أربعين يومًا، كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة.

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