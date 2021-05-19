الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لمواجهة كورونا.. حملات رش وتطهير بشوارع حي شرق سوهاج

حملات رش وتطهير بشوارع
حملات رش وتطهير بشوارع حي شرق سوهاج

نفذت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، برئاسة المهندس عامر عوض، حملات نظافة ورش وتطهير للشوارع ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، أنه تم تنفيذ حملة رش وتطهير للشوارع استهدفت شارع عبدالحليم محمود، شارع شحاته شخرور، شارع عبدالرحمن دياب، أكاديمية الطفل العبقري، جمعية الإمام أبي حامد الغزالي، وعدد ١٠ وحدات سكنية.

وأكد”عوض” أن رئاسة حي شرق سوهاج تنفذ حالياً حملات رش وتطهير مستمرة بجميع الشوارع الواقعة في نطاق دائرة الحي والمنشآت والمباني الحيوية من خلال فرقة تعقيم مدربة تقوم برش المياه المضاف إليها الكلور.

وأضاف”عوض” أن ذلك يأتي بناء على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بالاهتمام بمنظومة النظافة، ورش وتطهير الشوارع بصورة مستمرة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد19 للموجة الثانية.

يذكر أن الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج برئاسة المحاسب عامر عوض تواصل أعمال إنشاء السوق الحضاري المتطور بمدينة ناصر في قطعة أرض فضاء خلف معهد إعداد القادة.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، أن الوحدة المحلية تواصل أعمال إنشاء السوق الحضاري المتطور بمدينة ناصر في قطعة أرض فضاء خلف معهد إعداد القادة، لنقل الباعة الجائلين والسوق الكائن بين مساكن مدينة ناصر.

وأضاف “عوض” أن إنشاء هذا السوق الحضاري المتطور جاء تلبية لاحتياج المنطقة لمثل هذا السوق لنقل الباعة الجائلين والسوق الكائن بين مساكن مدينة ناصر إليه، مشيراً إلى أن هذا المشروع يندرج تحت مشروعات الخطة الاستثمارية التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين الحيوية وتفعيل برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر.

يأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، بتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين الحيوية وتفعيل برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بسوهاج.

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