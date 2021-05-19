«حقوق إنسان النواب»: الأزمة الفلسطينة فضحت «دكاكين حقوق الإنسان»

وجه النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، انتقادات حادة لمنظمات و"دكاكين حقوق الإنسان العالمية والإقليمية" وفى مقدمتها "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية وغيرها، مؤكداً أنها فقدت مصداقيتها بعد أن أصيبت بالخرس ولم تصدر أي إدانة ضد الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من أسبوع ولم ترحم الأطفال والنساء وكبار السن من الشعب الفلسطيني الصامد

وقال رضوان، في بيان اليوم، إن هذه المنظمات أصبحت مكشوفة أمام الرأي العام المصري والعربي والإقليمي والعالمي، وأصبح الجميع على وعي وإدراك كاميلن بأن جميع بياناتها السافرة التي كانت تصدرها ضد الدولة المصرية على مدار العقود الماضية لم يكن لها أي هدف سوى التدخل في الشئون الداخلية لمصر، ولكن المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية كانوا على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وخلف قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات، وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب الأسود.

وتساءل النائب: "أين هذه المنظمات من حقوق الإنسان الفلسطينى، ألم ترى أن الاعتداءات الإسرائيلية راح ضحيتها المئات والآلاف من الشهداء والمصابين الفلسطينيين، ألم ترى مصر وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسى وهى تطالب المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته التاريخية تجاه الأوضاع المأساوية داخل القدس وفى محيط المسجد الأقصى وداخل قطاع غزة؟".