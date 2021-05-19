الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«تعرفت على أبي وهى متزوجة».. منى زكي تتصدر التريند بتصريحات عن والدتها

منى زكي تتصدر تريند
منى زكي تتصدر تريند جوجل

أثارت الفنانة منى زكي الجدل بتصريحاتها في برنامج  "كلمة أخيرة" على قناة ON، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، وذلك بعد النجاح الذي حققه مسلسل "لعبة نيوتن"، الذي كان يعرض في رمضان 2021.

وترصد "الدستور" أبرز تصريحات منى زكي خلال البرنامج والتي أثارت موجة من الجدل لتتصدر زكي تريند جوجل اليوم الأربعاء:

  • لم أتوقع النجاح الكبير لمسلسل "لعبة نيوتن" كما لم أتخيل ردود الأفعال الواسعة حول العمل ونجاحه.."كنت مؤمنة إننا بنعمل حاجه محترمة وورقنا مختلف عن كل الناس كحدوتة".
  • أعرف فى الحياة الواقعية نماذج تشبه شخصية "هنا" فى مسلسل "لعبة نيوتن" وبدأت تتقلد منهم لغة الجسد وطريقة العين والبراءة.
  • إيجابيات مسلسل "لعبة نيوتن" أن المشاهدين تعلموا أنه لا يجب أن يحكم شخص على آخر.
  • تعجبت من النساء التي هاجمت "هنا" بعدما أصبحت أقوى وامتنعت عن زوجها، رغم أنهم قالوا إنها تروج للضعف، رجعوا هاجموها بعد أن بدأت تقوي نفسها.
  • اكتشفت مع عرض الحلقات، إننا عندنا قماشة حلوة أوي، لأن ورق العمل معمول حلو جدًا، بسبب المؤلف، وورشة عمل مها الوزيري مشرفة العمل، أسهم في نجاح العمل، وكل فنان أدى دوره في العمل، أضاف إلى هذه القماشة بكل صدق وضمير».
  • شخصية "هنا" كانت بعيدة عنها في الحياة الحقيقية، لذلك كانت تسأل المخرج عن سبب اختيارها، وعن رؤيته في تغييرها للدورقال حاجات كتيرة لكن أهم ما قاله هي اللغة وأنا في البداية شفتها موضوع سهل لأن الشخصية تقتضي أن أبدو أتحدث بلغة ركيكية في الانجليزية رغم كوني أتقنها ودي كانت الصعوبة كنت حاسة أن جوايا كرباج لأني متعلمة لغة صح".
  • والدتي تزوجت في عمر 14 عامًا من رجل يكبرها في العمر، ولم تكن تدرك معنى الزواج وقضت 4 شهور مع زوجها الذي يكبرها كثيرًا في العمر، وحملت منه ثم هربت وذهبت لمنزل خالتها لأنها لم تكن متقبلة حياتها معه، وبعدها رأت والدها وتعرفت عليه وأكملت تعليمها.
  • والدي رجل نصير للمرأة وكان يقف بجانبي «لما إخواتي الصبيان يصدروا أحكام وكان يقولهم مش من حق حد يتكلم وبربي أولادي الصبيان وبنتي لي لي على هذا».
الفنان منى زكي منى زكي أبطال مسلسل لعبة نيوتن لعبة نيوتن تريند جوجل

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