«تعرفت على أبي وهى متزوجة».. منى زكي تتصدر التريند بتصريحات عن والدتها

أثارت الفنانة منى زكي الجدل بتصريحاتها في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، وذلك بعد النجاح الذي حققه مسلسل "لعبة نيوتن"، الذي كان يعرض في رمضان 2021.

وترصد "الدستور" أبرز تصريحات منى زكي خلال البرنامج والتي أثارت موجة من الجدل لتتصدر زكي تريند جوجل اليوم الأربعاء: