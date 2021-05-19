قبل طرح كراسات الشروط.. شروط وضوابط مبادرة التمويل العقاري

جرى الإعلان عن فتح باب طرح كراسات الشروط للحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% بمكاتب البريد بدءًا من أول يونيو المقبل.

ويرصد "الدستور" في هذا السياق أهم شروط وضوابط مبادرة التمويل العقاري:

محدود الدخل

-لا يزيد دخل الأعزب عن ٤٥٠٠ جنيه أو أقل ولا يزيد دخل الاسرة عن ٦٠٠٠ جنيه.

- قيمة الوحدة السكنية لا تزيد عن ٣٥٠ ألف جنيه.

- قيمة القسط الشهري ١١٢٧ جنيهًا لمده ٣٠ سنة.

-دفع ١٥% مقدم من سعر الشقة.

-متاح لمحدودي الدخل فقط تقسيط المقدم على ٣ سنوات.

- يمكن لمحدود الدخل الاستفاده من دعم صندوق التمويل العقاري يصل لـ ٣٥ ألف جنيه.

متوسط الدخل

-لا يزيد دخل الأعزب عن ١٠ آلاف جنيه

-دخل الأسره لا يزيد عن ١٤ ألف جنيه شهريًا.

-سعر الشقه لا يزيد عن مليون جنيه.

-دفع مقدم 20% من سعر الوحددة السكنية.

-تقسيط لمدة ٣٠ سنة.

-يجب أن تكون الوحدة كامله التشطيب ( قابله للسكن ولا يشترط تشطيب سوبر لوكس أو عادى، المهم تشطيب صالح للسكن معه وكامله المرافق ( كهربا ومياه على الأقل )، وقابلة للتسجيل، وعدم وجود مخالفات.

-حظر البيع الوحدة السكنية لمده ٧ سنين من بعد التعاقد (يمكن فك الحظر بعد ٧ سنين بشرط سداد كامل سعرها).

-يمكن لموظفى القطاع الخاص والأعمال والمهن الحره التقديم فى المبادره بشرط إثبات الدخل

-يمكن لأصحاب المعاشات التقديم بشرط دفع نسبه مقدم تصل إلى ٤٠ و ٥٠ ٪ من قيمه الشقه

- يمكن لأصحاب القروض من البنوك التقديم فى المبادره بشرط أن اجمالى الأقساط لا يتجاوز ٥٠ ٪ من دخله

-يمكن التعاقد على شقه تابعه للإسكان الاجتماعى أو المدن الجديده ( سكن مصر - دار مصر - جنة إلخ)