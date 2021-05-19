قبل طرح كراسات الشروط.. شروط وضوابط مبادرة التمويل العقاري
جرى الإعلان عن فتح باب طرح كراسات الشروط للحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% بمكاتب البريد بدءًا من أول يونيو المقبل.
ويرصد "الدستور" في هذا السياق أهم شروط وضوابط مبادرة التمويل العقاري:
محدود الدخل
-لا يزيد دخل الأعزب عن ٤٥٠٠ جنيه أو أقل ولا يزيد دخل الاسرة عن ٦٠٠٠ جنيه.
- قيمة الوحدة السكنية لا تزيد عن ٣٥٠ ألف جنيه.
- قيمة القسط الشهري ١١٢٧ جنيهًا لمده ٣٠ سنة.
-دفع ١٥% مقدم من سعر الشقة.
-متاح لمحدودي الدخل فقط تقسيط المقدم على ٣ سنوات.
- يمكن لمحدود الدخل الاستفاده من دعم صندوق التمويل العقاري يصل لـ ٣٥ ألف جنيه.
متوسط الدخل
-لا يزيد دخل الأعزب عن ١٠ آلاف جنيه
-دخل الأسره لا يزيد عن ١٤ ألف جنيه شهريًا.
-سعر الشقه لا يزيد عن مليون جنيه.
-دفع مقدم 20% من سعر الوحددة السكنية.
-تقسيط لمدة ٣٠ سنة.
-يجب أن تكون الوحدة كامله التشطيب ( قابله للسكن ولا يشترط تشطيب سوبر لوكس أو عادى، المهم تشطيب صالح للسكن معه وكامله المرافق ( كهربا ومياه على الأقل )، وقابلة للتسجيل، وعدم وجود مخالفات.
-حظر البيع الوحدة السكنية لمده ٧ سنين من بعد التعاقد (يمكن فك الحظر بعد ٧ سنين بشرط سداد كامل سعرها).
-يمكن لموظفى القطاع الخاص والأعمال والمهن الحره التقديم فى المبادره بشرط إثبات الدخل
-يمكن لأصحاب المعاشات التقديم بشرط دفع نسبه مقدم تصل إلى ٤٠ و ٥٠ ٪ من قيمه الشقه
- يمكن لأصحاب القروض من البنوك التقديم فى المبادره بشرط أن اجمالى الأقساط لا يتجاوز ٥٠ ٪ من دخله
-يمكن التعاقد على شقه تابعه للإسكان الاجتماعى أو المدن الجديده ( سكن مصر - دار مصر - جنة إلخ)