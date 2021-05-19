«مواد البناء»: 15% ارتفاعًا مرتقبًا في أسعار العقارات بعد زيادة الحديد

أكد احمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار الحديد بقيمة 1000 جنيه للطن الواحد سوف يكون لها مردود سلبي على قطاعات أخرى مثل ارتفاع أسعار العقارات.

وأضاف الزيني، في تصريحات لـ"الدستور" أن قيمة 1000 جنيه للطن ليست بسيطة وستكون بفارق في قيمة بناء العمارة الواحدة، ما يساهم فى ارتفاع قيمة العقارات والوحدات السكنية.

15 % ارتفاعا في أسعار العقارات

وأشار رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار العقارات سوف يتراوح من 10% إلى 15% خلال الفترة المقبلة إذا استمرت أسعار الشركات بنفس السعر الحالي دون زيادة او نقصان، مؤكدا أنه لا يوجد مبرر لارتفاع الشركات أسعارها في ظل انخفاض أسعار البيلت عالميا، ولا توجد زيادة في الطلب في الوقت الحالي.

ارتفاع 1000 جنيه للطن الواحد

كانت أسعار الحديد سجلت ارتفاعا بقيمة 1000 جنيه للطن الواحد خلال الشهر الحالي، وأبلغت الشركات بالأسعار المعلنة، وكانت كالتالي، أسعار الحديد العلا للصلب سجلت سعر أرض المصنع 14300 جنيه شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

أسعار الحديد بعد الارتفاع

وأوضح الزيني، أن مجموعة بشاي للصلب سجل سعر حديد التسليح اعتبارًا من 17 مايو 2021 14500 جنيه شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

وسجل سعر السويس للصلب أرض المصنع نحو 14500 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، فيما سجل سعر حديد عز سعر أرض المصنع أطوال ولفائف 14600 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.

وأعلنت شركة حديد المصريين أن سعر الطن أرض المصنع أطوال ولفائف 14500 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.