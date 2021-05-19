برلمانية عن مبادرة السيسي لإعادة إعمار غزة: لا تصدر إلا عن قائد عظيم

أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص مصر 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة ودعم الأشقاء في فلسطين، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات والقرارات لن تصدر إلا عن قائد عظيم.

وأكدت عبد الحليم، في بيان، أن مكانة القدس والدولة الفلسطينية ومنزلتها راسخة رسوخ الجبال في قلب وعقل ووجدان كل مسلم وعربي، ولذلك فأن موقف الدولة المصرية في دعم الشعب الفلسطيني والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني موقف ثابت في كل ما يخدم الشعب وحقوقه المشروعة ومصالحه المعتبرة.

وطالبت عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي وكافة الشعوب التضامن وتأييد المبادرة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني من الانتهاكات التي تتعرض لها من الكيان الصهيوني.

في ذات السياق، ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، ذات المبادرة، معلنة تأييدها التام والكامل لهذا القرار.

وأشارت عطوة، إلى أن قرار الرئيس يؤكد العقيدة الفعليه للدولة المصرية الراسخة تجاه القضية الفلسطينية، حيث أنها القضية الاولى ليست فقط للدولة المصرية وإنما للعربية بأكملها،لافتة إلى أن الشعب الفلسطيني من حقه أن يحصل على دولة مستقلة عاصمتها القدس.

وطالبت عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي للمشاركة في دعم هذه المبادرة الرئاسية الإنسانية، والتضامن من أجل توفير الحاجات الأساسية للعائلات الفلسطينية التي تضررت جراء هذا العدوان الصهيوني الغاشم، مؤكده أن التضامن مع الشعب الفلسطيني في هذا الظروف العصيبة هو واجب إنساني.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الاليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.