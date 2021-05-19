الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعليم المنوفيه تعلن نتائج الوظائف الإشرافية الجديده وبدء استقبال تقديم الأول الابتدائي

تعليم المنوفية تعلن نتائج الوظائف الإشرافية الجديدة

طلاب
طلاب

أعلن تعليم المنوفية، اليوم، نتيجة المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية بلجنة القيادات للعام الدراسي الحالي، وذلك بحضور مديري إدارات تنسيق التعليم العام والفني والابتدائي بديوان المديرية.

وأكد أحمد سويد مدير تعليم المنوفية، أنه تم إرسال نتيجة المسابقة إلى الإدارات التعليمية المختلفة في المراكز، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية للتنفيذ، حرصًا على استقرار العملية التعليمية.

وأعلن تعليم المنوفية عن بدء إجراءات تسجيل القبول في الصف الأول الابتدائي، وذلك بداية من يوم 1/6/2021 إلكترونيًا حتى 30/6/2021، وحددت المديرية الشروط الواجب توافرها ومراحل التسجيل الورقي وقواعد الاختيار في المدارس.
 

تعليم المنوفية تعلن ضوابط قبول طلاب الصف الأول الابتدائي

وأوضح إعلان تعليم المنوفية، بقبول الطلاب في الصف الأول الابتدائي كافة الخطوات التي يتخذها أولياء الأمور في التقديم لأبنائهم ويجب أن يحتوي هذا التقدم للصف الأول الابتدائي على التسجيل الإلكتروني، صورة من الاستمارة الالكترونية للتقديم، طلب التحاق يكتب فيه البيانات بخط واضح مع الدمغات، أصل شهادة الميلاد للطفل كمبيوتر مع 5 صور شهادة.

واشترط إعلان تعليم المنوفية على صورة الرقم القومي للأب والأم سارية وغير منتهية وصور شخصية حديثة للطفل، إثبات محل السكن بوصل الكهرباء أو مياه أو غاز أو تليفون أو عقد إيجار أو ملكية موثق منذ عام على الأقل بالسكن المناسب لمنطقة المدرسة، شهادة صحية، إقرار ولي الأمر بمتابعة التنسيق، تقدم الأوراق داخل حافظة بلاستيك، والتقدم بالمستندات يكون بمعرفة الأب بنفسه أو الأم إذا كان لها الولاية التعليمية.

كما شددت مدرية التعليم التابعه لمحافظة المنوفية على تنفيذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيدا ١٩، كما يتم تكثيف تعقيم المنشأت التعليم الدوري بجميع أنحاء المحافظة. 

مستند
مستند
المنوفية تعليم الصف الأول ابتدائي اختيار استقرار

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