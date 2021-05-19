الأربعاء 19 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسماعيلية يناقش إنشاء اتحاد مشترك يضم كافة النقابات المهنية

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، عددا من رؤساء النقابات المهنية بالمحافظة، لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والنقابات المهنية المختلفة لخدمة مواطنى الإسماعيلية ودعم جهود المحافظة لحل مختلف القضايا.

وخلال الاجتماع قرر المحافظ تشكيل مجلس استشاري للمحافظة يتشكل من رؤساء النقابات المهنية بالإسماعيلية، ليكون داعم لجهود المحافظة فى التخصصات المختلفة لكل نقابة.

كما تم مناقشة إنشاء اتحاد مشترك يضم كافة النقابات المهنية بالإسماعيلية فى كيان واحد لخدمة المجتمع الإسماعيلي، ووجه المحافظ بدراسة المقترح من الناحيه القانونية تمهيداً لإقراره، خاصة فى ظل الدور الهام الذى تمثلة النقابات المهنية والتى تضم نحو ٨٥ ألف عضو بمختلف النقابات على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ على أن يكون الاجتماع برؤساء النقابات المهنية بالمحافظة، اجتماع دورى يعقد شهريا لمناقشة وعرض القضايا والمشكلات العامة التى تهم المواطنين وأعضاء النقابات المهنية بالإسماعيلية.

ومن جانبهم أعرب رؤساء النقابات المهنية بالمحافظة عن شكرهم لاهتمام المحافظ وتقديرة لدور النقابات المهنية فى خدمة المجتمع، واتخاذ قرار بتشكيل المجلس الاستشاري للمحافظة من رؤساء النقابات المهنية، وقرار المحافظ بأن يكون الاجتماع مع النقابات المهنية لقاء دورى يعقد بشكل شهرى.

وعلى الجانب الآخر حرص اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، على القيام بزيارة لمقري دار الرحمة للأيتام وقصر الضيافة للمسنين بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث، اليوم الثلاثاء، يرافقه الدكتور علي حطب مدير مديريه الصحه ومها الحفناوى مدير مديريه التضامن الاجتماعي وذلك فى إطار متابعة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "صحة المرأة "التي تشمل الكشف المبكر عن الأورام «سرطان الثدى ، و الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن).

ووجه محافظ الاسماعيليه تعليماته لوكيل وزارة الصحة بسرعة تسجيل جميع المقيمين بالدارين على البوابة الالكترونية لوزارة الصحة لتلقى لقاح فيروس كورونا، والتسجيل فى منظومة التأمين الصحي الشامل.

محافظ الإسماعيلية اجتماع محافظ الإسماعيلية احمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية اخبار اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية اخبار اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية اانتخابات الاسماعيلية الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن اخبار الاسماعيلية اليوم اخر اخبار الاسماعيلية اخر اخبار الاسماعيلية اليوم

الأكثر قراءة

هل تختلف أسعار شرائح الكهرباء وفق نوع العداد؟.. الحكومة تجيب

حقيقة إصابة الفنان ماجد الكدواني بمرض جلدى نادر

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

تأجيل محاكمة المتحرش بـ«طبيبة المعادي» لـ25 مايو

3 شروط لـ «ليفربول».. محمد صلاح يقترب من قيادة المنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد طوكيو

مصدر أمني بالغربية: «متحرش طنطا» سيكون في أيدينا خلال ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سفير مصر بلندن: القاهرة تجري اتصالات مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة

استشهاد فلسطيني وإصابة جنديين إسرائيليين في مواجهات بالضفة الغربية

السند الحقيقى.. مصر تعيد بناء غزة (إنفوجراف)