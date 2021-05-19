محافظ الإسماعيلية يناقش إنشاء اتحاد مشترك يضم كافة النقابات المهنية

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، عددا من رؤساء النقابات المهنية بالمحافظة، لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والنقابات المهنية المختلفة لخدمة مواطنى الإسماعيلية ودعم جهود المحافظة لحل مختلف القضايا.

وخلال الاجتماع قرر المحافظ تشكيل مجلس استشاري للمحافظة يتشكل من رؤساء النقابات المهنية بالإسماعيلية، ليكون داعم لجهود المحافظة فى التخصصات المختلفة لكل نقابة.

كما تم مناقشة إنشاء اتحاد مشترك يضم كافة النقابات المهنية بالإسماعيلية فى كيان واحد لخدمة المجتمع الإسماعيلي، ووجه المحافظ بدراسة المقترح من الناحيه القانونية تمهيداً لإقراره، خاصة فى ظل الدور الهام الذى تمثلة النقابات المهنية والتى تضم نحو ٨٥ ألف عضو بمختلف النقابات على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ على أن يكون الاجتماع برؤساء النقابات المهنية بالمحافظة، اجتماع دورى يعقد شهريا لمناقشة وعرض القضايا والمشكلات العامة التى تهم المواطنين وأعضاء النقابات المهنية بالإسماعيلية.

ومن جانبهم أعرب رؤساء النقابات المهنية بالمحافظة عن شكرهم لاهتمام المحافظ وتقديرة لدور النقابات المهنية فى خدمة المجتمع، واتخاذ قرار بتشكيل المجلس الاستشاري للمحافظة من رؤساء النقابات المهنية، وقرار المحافظ بأن يكون الاجتماع مع النقابات المهنية لقاء دورى يعقد بشكل شهرى.

وعلى الجانب الآخر حرص اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، على القيام بزيارة لمقري دار الرحمة للأيتام وقصر الضيافة للمسنين بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث، اليوم الثلاثاء، يرافقه الدكتور علي حطب مدير مديريه الصحه ومها الحفناوى مدير مديريه التضامن الاجتماعي وذلك فى إطار متابعة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "صحة المرأة "التي تشمل الكشف المبكر عن الأورام «سرطان الثدى ، و الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن).

ووجه محافظ الاسماعيليه تعليماته لوكيل وزارة الصحة بسرعة تسجيل جميع المقيمين بالدارين على البوابة الالكترونية لوزارة الصحة لتلقى لقاح فيروس كورونا، والتسجيل فى منظومة التأمين الصحي الشامل.