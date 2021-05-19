الأربعاء 19 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تسليم جثة فتاة سقطت في النيل لذويها بدار السلام.. والنيابة تصرح بالدفن

انتشال جثة
انتشال جثة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأربعاء، بتسليم جثة فتاة توفيت باسفكسيا الغرق لذويها عقب  تشريح الجثة وصدور تقرير الطب الشرعي بأسباب الوفاة، وتبين من تحقيقات النيابة أن الجثة لفتاة عمرها 13 عاما سقطت في نهر النيل أثناء تنزهها مع صديقتها، التي توجهت لمنزلها وصمتت خوفا من المسائلة القانونية ورد فعل أسرة الفتاة على وفاتها. 

وبفحص بلاغات التغيب عقب انتشال الجثة، تبين ورود بلاغ لقسم شرطة  دار السلام من "ص. خ"، 33 سنة، ربة منزل، مقيمة بعزبة خير الله، وأبلغت بتغيب نجلتها "ز. أ"، 13 سنة، طالبة، ومقيمة بنفس العنوان.

- نتائج التحريات

وبفحص البلاغ وجمع المعلومات تبين ان المتوفاة   خرجت مع صديقتها "نجاة.م "،  13 سنة، طالبة ومقيمة شارع الشوربجى عزبة خير الله وبسؤالها عن عدم عودتها قررت أنها تركتها ولا تعلم مكانها.

 وبالفحص بمعرفة وحدة مباحث القسم تبين تطابق الأوصاف مع الجثة وباستدعاء صديقتها ومناقشتها، قررت أنها حال تواجدها بمرسى الأتوبيس النهري أمس وصحبتها المتوفية قامت المتوفية بخلع الحذاء الخاص بها والجاكت لوضع قدميها بالماء واختل توازنها، مما أدى إلى سقوطها فى الماء فقام بعض المتواجدين بمحاولة إنقاذها إلا أنهم فشلوا فقامت بالانصراف وعللت عدم إخطار والدتها لخوفها، وبإجراء التحريات تم العثور على الجاكت والحذاء الخاص بالمتوفية بمكان تواجدهم. 

- تفاصيل الواقعة

وكان رجال شرطة المسطحات بالقاهرة قد تمكنوا من انتشال جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها طافية بمياه النيل، بجوار إحدى المراكب السياحية بكورنيش النيل دائرة قسم شرطة مصر القديمة. 

وذلك عقب ورود بلاغ للقسم من الأهالي باكتشاف جثة طافية بالنيل بمنطقة أثر النبي دائرة القسم، بالانتقال والفحص ومناظرة الجثة تبين أنها لأنثى في منتصف العقد الثانى - قمحية اللون- ذو شعر أسود وحافية القدمين ترتدي بنطالا أزرق اللون أسفله بنطال قطن أبيض اللون، و"تيشرت" بيج اللون أسفله "تيشرت" صفراء اللون مجهولة الاسم والهوية.

كما تبين عدم وجود أي إصابات بالجثة وكلفت وحدة مباحث القسم باستكمال الفحص، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة مصر القديمة الجزئية مركب عائم كورنيش النيل التصريح بالدفن تشريح

الأكثر قراءة

«حرارة شديدة».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

هل تختلف أسعار شرائح الكهرباء وفق نوع العداد؟.. الحكومة تجيب

حقيقة إصابة الفنان ماجد الكدواني بمرض جلدى نادر

الآن.. موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادى الترم الثانى 2021.. "الشهادة الإعدادية"

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

معايشة لصيد «استاكوزا النيل» بأسوان: تنتعش صيفا.. ونصدرها للصين (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «1-3»

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أسوشيتد برس»: أمريكا طالبت إسرائيل بوقف الهجمات على غزة

إسرائيل تعلن استهداف 40 موقعًا تحت الأرض تابعًا لحماس

مؤسسات حقوقية عربية تبحث توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين