قتل عمته ونجلتها لسرقتهما وسداد ديونه.. قرار بتجديد حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس عاطل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتمزيق جسد عمته ونجلتها في مجاورة 12 بمنطقة 15 مايو.

و كانت نيابة حلوان الكلية قد أمرت، الأحد الماضي، بحبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بتمزيق جسد عمته ونجلتها في مجاورة 12 بمنطقة 15 مايو، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وجاء في مناظرة النيابة لجثة المجني عليهما وجود 6 طعنات بالصدر للأولى وطعنتين للثانية، لقيتن أنفاسهن في الحال.

- تفاصيل الواقعة

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم الذي أكد أنه اعتاد زيارة عمته «ن»، ونجلتها «ن. ح»، داخل شقتهما بمجاورة 12 بدائرة قسم شرطة مايو، لقضاء طلباتهما والاطمئنان عليهن ولكن في الفترة الأخيرة تدهورت أحواله المادية وتراكمت عليه الديون.

وأكد أنه خلال زيارتهما في العيد وعقب جلوسه وذهابهن لإعداد مشروب له وجد هواتف المحمولة في الصالة فقرر سرقتهما، ولكن عمته رأته وبدأت تعاتبه وتسبه وحضرت على إثر ذلك الأخرى فلم يشعر بنفسه إلا وهو يطعنهما بسكين خوفًا من الفضائح، ثم فتش الشقة لسرقتها فلم يجد شيء، وفرهاربًا حتى تم ضبطه.

كانت النيابة العامة أمرت بتشريح الجثتين، وإعداد تقرير حول أسباب الواقعة وملابساتها،والتصريح بالدفن عقب ذلك.

- نتائج التحريات

ودلت تحريات رجال مباحث القاهرة في واقعة مقتل سيدة وابنتها على يد ابن شقيقها أن السبب السرقة، وعثرت مباحث قسم شرطة 15 مايو على جثتين لسيدة ونجلتها مصابتين بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسد، وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق الضحية وقام بقتلها ونجلتها بسبب خلافات عائلية.

وكان المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15مايو، قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثتين لربة منزل ونجلتها، داخل شقتهما بدائرة القسم، وبالانتقال وفحص جثامين الضحايا تبين إصابتهما بعدة طعنات في أماكن متفرقة من الجسد، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابن شقيقها وقام بقتلها هي ونجلتها بسبب خلافات سابقة بينهم، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.