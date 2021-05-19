الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل إجراء الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوي
طلاب الثانوي

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لعقد الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الشهادة الثانوية العامة، المقرر عقده في 23 مايو على مدار 3 أيام .

وصرح أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحان التجريبي بشهر مايو  تجريبي بلا درجات.

وأضاف وزير التعليم - في تصريحات له بجروب ادعم د طارق شوقي، عبر تطبيق الواتس اب - أن الهدف من الامتحان التعرف مرة أخرى على شكل وطبيعة الأسئلة، وليس هدف هذا الامتحان الحصول على درجات.

وأوضح أن الوزارة أبلغت المديريات التعليمية، أن الأسئلة الموضوعة من قبل مركز الامتحانات تغطي حتى آخر منهج مارس، لأن المواد تختلف في تعريف الوحدة الأولى والثانية، مضيفا: "إن هذه نقطة ثانوية في امتحان مثل هذا".


وكشف وزير التربية والتعليم، أن هذه تجربة للتقنيات والمدارس المجهزة في المقام الأول مع بعض طرق التصحيح البديلة (في بعض المدارس) وفرصة للطلاب لإلقاء نظرة على الشكل العام للأسئلة بدون قلق على درجات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت خطابا لجميع مديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بشأن إجراء امتحان التجريبي للثانوية العامة المقرر عقده في ٢٣ مايو الجاري.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في خطابها، أن الامتحان التجريبي الثاني للثانوية العامة هو عبارة عن عينة من الأسئلة الاسترشادية والتي تغطي المنهج المقرر لطلاب الصف الثالث الثانوي حتى نهاية شهر مارس، أما بالنسبة لباقي المقرر الدراسي سيتم طرح اسئلة استرشادية له أثناء الامتحان المقرر عقده خلال شهر يونيو.

 

ويعقد الامتحان التجريبي الثاني للثانوية العامة، في لجان مؤمنة بالمدارس، لتدريب الطلاب على شكل وطبيعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة وتجريب كفاءة وقدرة الشبكات .

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