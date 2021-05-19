تشميع 8 محال تجارية بغرب سوهاج لمخالفة قرار الحظر

نفذت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج برئاسة أحمد الشطوري، مساء أمس الثلاثاء، حملة لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من إنتشار الفيروس.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، أنه تم تنفيذ حملة على المقاهي والكافيهات والنوادي لمنع تداول الشيش ورفع اشغالات الباعة الجائلين وتوسعة الطرق وتحقيق السيولة المرورية والاهتمام بمنظومة النظافة.

وأضاف “الشطوري” أن الحملة استهدفت المرور علي طريق ترعة نجع حمادي، شارع سيالة أولاد نصير، منطقة العارف، شارع القطب، منطقة المخبز الألي، شارع المحطة، شارع الجرجاوية الرئيسي، منطقة الشهيد عبد المنعم رياض والحويتي، طريق الجوازات، واسفرت عن ومصادرة عدد ٣ شيش وغلق وتشميع عدد ٨ من المحلات تجارية مخالفة لقرار مجلس الوزراء.

وأكد علي إستمرار الحملات ليلاً ونهاراً لمتابعة الأجراءات الأحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتأكد من تطبيق تلك الإجراءات الأحترازية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعودة إنضباط الشارع العام وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

وأشار إلى أن الحملة تمت بالتنسيق مع العقيد محمد هارون وكيل شرطة مرافق سوهاج، الرائد صفوت مصطفي بشرطة المرافق، فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا ورفع الأشغالات من الطريق العام.