الأربعاء 19 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشميع 8 محال تجارية بغرب سوهاج لمخالفة قرار الحظر

من جانب الحملة
من جانب الحملة

نفذت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج برئاسة أحمد الشطوري، مساء أمس الثلاثاء، حملة لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من إنتشار الفيروس.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، أنه تم تنفيذ حملة على المقاهي والكافيهات والنوادي لمنع تداول الشيش ورفع اشغالات الباعة الجائلين وتوسعة الطرق وتحقيق السيولة المرورية والاهتمام بمنظومة النظافة.

وأضاف “الشطوري” أن الحملة استهدفت المرور علي طريق ترعة نجع حمادي، شارع سيالة أولاد نصير، منطقة العارف، شارع القطب، منطقة المخبز الألي، شارع المحطة، شارع الجرجاوية الرئيسي، منطقة الشهيد عبد المنعم رياض والحويتي، طريق الجوازات، واسفرت عن ومصادرة عدد ٣ شيش وغلق وتشميع عدد ٨ من المحلات تجارية مخالفة لقرار مجلس الوزراء.

وأكد علي إستمرار الحملات ليلاً ونهاراً لمتابعة الأجراءات الأحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتأكد من تطبيق تلك الإجراءات الأحترازية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعودة إنضباط الشارع العام وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

وأشار إلى أن الحملة تمت بالتنسيق مع العقيد محمد هارون وكيل شرطة مرافق سوهاج، الرائد صفوت مصطفي بشرطة المرافق، فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا ورفع الأشغالات من الطريق العام.

 

 

مجلس الوزراء ضباط اجراءات إشغالات ضبط

الأكثر قراءة

هل تختلف أسعار شرائح الكهرباء وفق نوع العداد؟.. الحكومة تجيب

حقيقة إصابة الفنان ماجد الكدواني بمرض جلدى نادر

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

تأجيل محاكمة المتحرش بـ«طبيبة المعادي» لـ25 مايو

3 شروط لـ «ليفربول».. محمد صلاح يقترب من قيادة المنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد طوكيو

مصدر أمني بالغربية: «متحرش طنطا» سيكون في أيدينا خلال ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سفير مصر بلندن: القاهرة تجري اتصالات مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة

استشهاد فلسطيني وإصابة جنديين إسرائيليين في مواجهات بالضفة الغربية

السند الحقيقى.. مصر تعيد بناء غزة (إنفوجراف)