«تموين المنيا»: توريد 179 ألف طن قمح

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، إن هناك انتظام في عمليات التوريد الأقماح المحلية منذ بدء موسم التوريد في محافظات الصعيد في منتصف شهر أبريل الماضي.

ولفت إلى أنه لا توجد أي مشاكل في عمليات التوريد الاقماح فضلا عن سداد مستحقات الفلاحين خلال الـ 72 ساعة منذ استلام الأقماح من خلال لجان الفرز والاستلام وتحديد الجودة المطلوبة لتحديد سعر الأردب بحد أقصي 725 جنيها .

وأعلن الدكتور محمود يوسف في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه تم توريد 179 ألف طن قمح من المزارعين، وفقا لآخر إحصائية للجهات المسوقة للأقماح في محافظة المنيا كثاني أكبر محافظات الجمهورية إنتاجا وتوريدا وتسويقا للأقماح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية لتوفيره في المطاحن وإنتاجه دقيق لتوزيعه على البطاقات التموينية.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه من المستهدف في موسم توريد الأقماح لمحافظة المنيا أن يصل حجم التوريد إلى 400 ألف طن بزيادة عن العام الماضي بفارق 60 ألف طن طبقا للبيانات مديرية الزراعة بالمنيا لزيادة المساحات المزروعة إلى 250 ألف فدان بدلا من 230 ألف فدان بزيادة 20 ألف فدان.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم تطبيق جميع الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا وارتداء الكمامات ومنع التزاحم والتكدس أمام الجهات المسوقة للأقماح المحلية .

فيما طالبت وزارة التموين والتجارة بتذليل كافة العقبات التي تواجه استلام القمح من المزارعين من خلال الجهات المسوقة .

وشددت الوزارة على اللجنة العليا للأقماح بألا يتم توريد الأقماح خلال موسم حصاد القمح الحالي فى شون ترابية إلا في حالات نقاط التجميع والتمركز للأقماح المحلية وليس لتخزينها إلا من خلال صوامع وشون متطورة وحديثة .

وقالت الوزارة في وقت سابق، إن كافة الصوامع التابعة للشركة القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع جاهزة الذروة موسم توريد القمح لهذا العام في شهر مايو المقبل فضلا عن أنه تم معاينة الشون المتطورة والحديثة والبناكر والهناجر التابعة للبنك الزراعي المصري من خلال لجان المشكلة في مديريات التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية والتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال موسم توريد الأقماح لعام 2021.

ولفتت إلى أن توريد الأقماح المحلية من المزارعين والموردين اختياري لصالح الجهات المسوقة للأقماح.

وأشارت إلى أنه تم تأمين الاحتياجات من الأقماح كمخزون استراتيجي طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لتكفي مابين 3 -6 شهور مقبلة أثناء موسم توريد الأقماح المحلية .

وأعلنت الوزارة أن محافظة الشرقية تحتل المركز الأول انتاجا وتوريدا للأقماح على مستوى الجمهورية، وتليها في المركز الثاني محافظة المنيا .