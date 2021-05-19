«أبناء مصر بالخارج» يطلقون «كلنا معاك» لدعم الاقتصاد و«إعادة إعمار غزة»

أطلق الاتحاد الدولى لأبناء مصر بالخارج، ومقره الولايات المتحدة الأمريكية، برئاسة الدكتور محمد الجمل، حملة تحت شعار "كلنا معاك"، لدعم الإقتصاد المصري، وكذلك المبادرة الرئاسية لإعادة إعمار غزّة، وذلك فى استجابة سريعة وتأكيداً على حبهم لوطنهم ودعمهم المطلق للقيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه الدكتور محمد الجمل، رئيس الإتحاد، في بيان له الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مبادرته الطيبة ومواصلة الدور المصري البارز للدفاع عن القضية الفلسطينية، وحقوق الفلسطينيين، والسعي الدائم لإقرار السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الجمل، في بيان صادر عن الإتحاد، إن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط وما يشهده العالم من تطورات بسبب إنتشار فيروس كورونا، وما تقدمه الدولة المصرية من أجل تحقيق السلام العادل في المنطقة والعمل على إعادة بناءً غزة، يضعنا جميعاً كمصريين في الداخل والخارج أمام مسئولية تقديم كافة أشكال الدعم لمساعدة وطننا الغالى، وتابع: من هذا المنطلق قرر الإتحاد إطلاق حملة لجمع تبرعات لمساعدة الاقتصاد المصري، مطالباً، من خلالها رجال الأعمال والمؤسسات وكافة العاملين في الداخل والخارج بالتبرع بأى مبلغ من أموالهم كنوع من رد الجميل للوطن .

وأضاف أن أبناء مصر في الخارج قرروا التبرع ببعض مرتباتهم وما أدخروه لدعم الاقتصاد المصري، وسيقومون بتحويل تلك الأموال من خلال البنك المركزي، كنوع من المشاركة في دعم الاقتصاد الوطني، وكذلك مبادرة الرئيس السيسي في إعادة إعمار غزّة .

ولفت إلى أنه يجري حالياً التواصل مع كافة الجاليات المصرية حول العالم لحثهم على المشاركة في تلك الحملة، موضحاً أنه سيتم تحويل المساهمات إلى صندوق تحيا مصر، من خلال رقم الحساب الذي تم تخصيصه لإعادة إعمار غزّة وهو (4001047877) .

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن أمس، عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.