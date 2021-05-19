«البلاد» السعودية: فلسطين قضية المملكة الأولى

أشادت صحيفة "البلاد" السعودية، في افتتاحيتها، اليوم الأربعاء، تحت عنوان “مواقف داعمة وقوية”، بالتحركات والاتصالات المكثفة التى تقوم بها السعودية على كل الأصعدة لنصرة الشعب الفلسطيني فى ظل محنته التى يعايشها لليوم العاشر على التوالي من قصف متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وحثت الصحيفة، المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته لوقف الاعتداءات والتصعيد العسكري الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، ولهذا يشكل الموقف السعودي الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، رافعة قوية لصموده حتى نيل كامل حقوقه المشروعة، وهي رأس أولويات المملكة في سياستها ومواقفها منذ الأزل.

وشددت الصحيفة، على أن القضية الفلسطينية هي قضية السعودية الأولى وستظل كذلك، حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ودارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها العديد من المواطنين الفلسطينيين، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة.

ومنذ أكثر من أسبوع، قُتل في قطاع غزة 212 فلسطينيًا، بينهم 31 طفلًا، وأصيب 950 آخرون بجروح، وفق آخر حصيلة فلسطينية. بالمقابل قُتل في إسرائيل تسعة أشخاص أحدهم طفل وأصيب أكثر من 560 بجروح.

وبدأت المواجهات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامناً مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتّر قبل أسابيع. وما لبثت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش أصيب فيها أكثر من 188 آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.

ويشهد العديد من المدن الكبرى حول العالم مظاهرات حاشدة تضامنا مع الفلسطينيين، وتنديدا بالهجمات الإسرائيلية التي تستهدف قطاع غزة.