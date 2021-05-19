الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحف الخليج: تصريحات وزير خارجية لبنان تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية

وزير الخارجية اللبناني
وزير الخارجية اللبناني

انتقدت صحف خليجية، صادرة اليوم الأربعاء، تصريحات وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، والتي وجه فيها اساءات إلى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان ودول المجلس.
ففي السعودية، قالت صحف "الرياض" و"عكاظ" و"الاقتصادية" :"معان كثيرة خلفها الظهور التلفزيوني الأخير لوزير خارجية لبنان، إلا أن أبرزها وأكثرها وضوحا أنها كشفت مدى افتقاد الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، لأدنى معايير وسمات الدبلوماسية الواجب توفرها في أي سياسي أو رجل دولة، ناهيك عن أن يكون المعني الأول بملف العلاقات الدولية والأعراف الدبلوماسية ممثلا في منصب وزير الخارجية.
وتابعت الصحف السعودية، أن لبنان كان مؤهلا ليكون دولة نموذجية تصنع لشعبها كفاءاته وبمقدراتها الطبيعية، صالحا للعيش إلا أن هيمنة فصيل واحد على قراره، واختطاف بلد بأكمله لحساب أجندة خارجية، مع تواطؤ من أطراف طامعة، ومن العجيب أن السعودية ودول التعاون التي هاجمها شربل وهبة هي وحدها التي تحمل طوق النجاة للبنان، وبيدها أن تنتشله من الهاوية التي ألقته فيها إيران واتباعها.
وفي الإمارات استنكرت صحيفة "الاتحاد" ما وصفته ب"تطاول" وزير الخارجية اللبناني على السعودية، ودول المجلس، بادعاءات كاذبة، تتنافى مع أبسط القواعد والأعراف الدبلوماسية، وتهدد أسس العلاقات التاريخية.
وأضافت أن التصريحات المسيئة، والتي تطرح العديد من علامات الاستفهام، أقل ما يقال في وصفها أنها مشينة وعنصرية.
وفي البحرين أبرزت صحيفتا "البلاد والأيام" استنكار وإدانة وزارة الخارجية البحرينية لما تضمنته تصريحات وهبة، مؤكدة أن تلك التصريحات المستهجنة تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط شعوب دول مجلس التعاون مع الشعب اللبناني الشقيق.
وأضافت أنه ردًا على تلك التصريحات المسيئة، فقد قامت وزارة الخارجية باستدعاء سفير الجمهورية اللبنانية لدى البحرين وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تضمنت رفض المملكة واستنكارها للتصريحات المسيئة التي صدرت من وزير الخارجية والمغتربين اللبناني.
وفي الكويت أبرزت صحيفتا "الراى والأنباء" إدانة وزارة الخارجية الكويتية واستهجانها الشديدين لما ورد من وهبة مما وصفته "إساءات بالغة" تجاه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها.
وأوضحت الخارجية الكويتية أن نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري استدعى مساء أمس الثلاثاء القائم بأعمال السفارة اللبنانية حيث سلمه مذكرة احتجاج رسمية تضمنت استهجان واستنكار دولة الكويت لتلك الإساءات التي تتنافي وعلاقات الأخوة التاريخية التي تربط دول مجلس التعاون بالجمهورية اللبنانية.

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