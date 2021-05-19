أبطال مسلسل «ضل راجل» في ضيافة لبنى عسل على «الحياة»

يحل الفنان ياسر جلال وطاقم مسلسل "ضل راجل" الذي عرض رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرًا، ضيوفًا على الإعلامية لبنى عسل في سهرة خاصة مساء غدٍ الخميس في تمام الساعة العاشرة على قناة "الحياة".

ياسر جلال وأبطال مسلسل ضل راجل على الحياة

ويظهر في الحلقة كلا من الفنان ياسر جلال والفنانة نور والفنان محمود عبد المغني والفنان محمد عادل والمخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبد الفتاح والفنان الشاب محمد يسرا والشاب علاء عرفة والفنانة الشابة رنا رئيس وهدى الإتربي ومرة وأنور، ويتحدث كل واحد من الضيوف عن دوره في مسلسل ضل راجل الذي عرض خلال رمضان الماضي حصريا على الحياة.

وتقدم الحلقة الكثير من الكواليس وبعض المواقف المضحكة بين الأبطال وكيف ينظر الشباب في العمل إلى الفنان ياسر جلال كقدوة فنية لهم في العمل الجديد مع الغوص في الججوانب الحياتية لأبطال المسلسل الجديد.

أبطال مسلسل ضل راجل

مسلسل "ضل راجل" شارك في بطولته عدد كبير من النجوم بجلانب ياسر جلال ومهم النجمة نور اللبنانية، ونرمين الفقي ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

وكان مسلسل "ضل راجل" عددا من القضايا المهمة، منها الزواج السري للفتيات من خلال قصة الطالبة شهد التي قدمت شخصيتها رنا رئيس ابنة مدرس التربية الرياضية “جلال” الذي لعب دوره الفنان “ياسر جلال” حيث يعتدي أبناء الطبقة الغنية على ابنته شهد والذي جسدت دورها الفنانة الشابة “رنا رئيس” ويحاولون إجهاضها بعد حملها، من خلال سحلها وضربها مما يدفعه لمحاولة الانتقام من كل المشاركين في هذه الجريمة خلال أحداث المسلسل.