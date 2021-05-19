العراق: هدفنا تلقيح 4 ملايين مواطن حتى نهاية 2021

أعلنت وزارة الصحة العراقية أنها تسعى لتلقيح 4 ملايين مواطن حتى نهاية العام الجاري.



وقال المتحدث الرسمي للوزارة سيف البدر- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الوطنية العراقية /نينا/ اليوم الأربعاء- إن أعداد الملقحين اقتربت من نصف مليون شخص، مع الاستمرار بعملية التطعيم، حيث شهد الأسبوعان الماضيان تسجيل أعداد كبيرة عبر المنصة الإلكترونية".



وأضاف أن أعدادا كبيرة من الملقحين لم يأخذوا الجرعة الثانية، حتى الآن، وتطمح الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للوصول إلى 20% من مجموع السكان كنسبة أولية للتطعيم، لذلك يجب تلقيح 8 ملايين نسمة في البلد".



وأوضح البدر أن "الوزارة حددت الوصول لنسبة 50% من الملقحين حتى نهاية العام الحالي"، مؤكدا "اتخاذ إجراءات قضائية مع أشخاص قاموا بمهاجمة برنامج التحصين ولقاح كورونا، وتم التعرف على البعض منهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".. مشيرا إلى أنه "ما زال الوقت مبكرا لتجاوز أزمة الوباء لأن خطورته ما زالت قائمة".

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو “كوفيد-19” ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق “كوفيد-19”، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.



وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.