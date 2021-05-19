عامل يقتل شقيقه طعنا بمطواة في سوهاج

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، القبض على عامل لقيامه بطعن شقيقه بمطواة، بسبب خلافات أسرية بينهما، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة.

وبدأت أحداث وتفاصيل الواقعة بتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شرطة المراغة يفيد بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعي يفيد بوصول “محمود م ع ا”، 25 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز جثة هامدة إثر إصابته بجرح طعني بالجانب الأيسر في ظروف غامضة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية بعد سؤال والد المجني عليه "محمد م ع ا، 53 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء تواجد نجله المذكور بالطابق الثاني بالمنزل انزلقت قدماه وسقط على سيخ حديدي، مما أدى لإصابته التي أودت بحياته ونفى الشبهة الجنائية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، توصلت التحريات إلى عدم صحة ما جاء بأقوال والد المتوفى، وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المتوفى “أحمد م"، 20 سنة، عامل، وقام بالتعدي على شقيقه المذكور بالضرب وإحداث إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات أسرية.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، تم تحرير محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، بينهم طفل، إثر اندلاع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين، بدائرة مركز سوهاج بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بين طرف أول “محمود ف ف”، 21 سنة، عامل، مصابًا باشتباه نزيف بالمخ، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، و"البيضاء ب ن س" 40 سنة" ربة منزل، والطفل “زين العابدين ع ح” 10 سنوات، طالب، مصابين بجروح قطعية بفروة الرأس.

وبين طرف ثان “محمود ع س”، 28 سنة، عامل، مصابًا بجرح تهتكي بالرأس، و"أحمد م ن"، 32 سنة، عامل، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتمكن الأمن من ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بالتعدي بالضرب بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.