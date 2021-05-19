الأربعاء 19 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عامل يقتل شقيقه طعنا بمطواة في سوهاج

عامل يقتل شقيقه
عامل يقتل شقيقه

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، القبض على عامل لقيامه بطعن شقيقه بمطواة، بسبب خلافات أسرية بينهما، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة.

وبدأت أحداث وتفاصيل الواقعة بتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شرطة المراغة يفيد بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعي يفيد بوصول “محمود م ع ا”، 25 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز جثة هامدة إثر إصابته بجرح طعني بالجانب الأيسر في ظروف غامضة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية بعد سؤال والد المجني عليه "محمد م ع ا، 53 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء تواجد نجله المذكور بالطابق الثاني بالمنزل انزلقت قدماه وسقط على سيخ حديدي، مما أدى لإصابته التي أودت بحياته ونفى الشبهة الجنائية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، توصلت التحريات إلى عدم صحة ما جاء بأقوال والد المتوفى، وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المتوفى “أحمد م"، 20 سنة، عامل، وقام بالتعدي على شقيقه المذكور بالضرب وإحداث إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات أسرية.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، تم تحرير محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، بينهم طفل، إثر اندلاع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين، بدائرة مركز سوهاج بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بين طرف أول “محمود ف ف”، 21 سنة، عامل، مصابًا باشتباه نزيف بالمخ، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، و"البيضاء ب ن س" 40 سنة" ربة منزل، والطفل “زين العابدين ع ح” 10 سنوات، طالب، مصابين بجروح قطعية بفروة الرأس.

وبين طرف ثان “محمود ع س”، 28 سنة، عامل، مصابًا بجرح تهتكي بالرأس، و"أحمد م ن"، 32 سنة، عامل، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتمكن الأمن من ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بالتعدي بالضرب بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أمن ضباط النيابة خلافات شقيقة

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة الفنان ماجد الكدواني بمرض جلدى نادر

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 19-5-2021

بعد «أزمة دول الخليج».. وزير خارجية لبنان يطلب إعفاءه من مهامه

مذكرة تفاهم بين «بتروجت» و«بيكر هيوز» لتصميم المشروعات البترولية

3 شروط لـ «ليفربول».. محمد صلاح يقترب من قيادة المنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد طوكيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سفير مصر بلندن: القاهرة تجري اتصالات مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة

استشهاد فلسطيني وإصابة جنديين إسرائيليين في مواجهات بالضفة الغربية

السند الحقيقى.. مصر تعيد بناء غزة (إنفوجراف)