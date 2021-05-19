تسلل فجرا.. التصريح بدفن جثة شاب غرق بشاطئ النخيل في الإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بشاطئ النخيل، عقب تسلله ونزوله فجرا لمياه البحر رغم إغلاقه ومنع النزول فيه، تم انتشاله من مياه البحر وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المسؤولين بالشاطئ عن الواقعة وكيفية نزول المجني عليه رغم غلق الشواطئ.



تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة العامرية أول، بورود بلاغ من مسئولي شواطئ العجمي، بنزول أحد الأشخاص لمياه الشاطئ، وعقب نزوله أوشك على الغرق وتم انتشاله وهو حي ونقله لإحدى المستشفيات الخاصة بالكيلو 21.



على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى المستشفى، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة المجني عليه محمد حمادة، 17 سنة، مقيم بمركز بسيون محافظة الغربية، فور وصوله إلى المستشفى عقب انتشاله من شاطئ النخيل فجر اليوم، وكان بصحبه عدد من أصدقائه الذين تمكنوا من انتشاله بمساعدة آخرين بشاطئ النخيل، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعه ومعرفة كيفية نزوله مياه البحر أثناء غلق الشاطئ.



كان محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، قرر غلق شاطئ النخيل قبل قرار رئيس الوزراء بغلق الشواطئ بسبب جائحة كورونا المستجد، وذلك بسبب حالة الغرق فيه وغرق 12 دفعة واحدة من محافظة البحيرة، وسحب الشاطئ من جمعية 6 أكتوبر التي تدير الشاطئ، وأعاد المحافظ مرة أخرى الشاطئ إلى الجمعية قبل عدة أشهر، بعد رفع القيمة الإيجارية والاتفاق على عمل أسوار حول الشاطئ للتحكم في عملية الدخول والخروج، بالإضافة إلى تكريك وصيانة الحواجز المانعة للأمواج والمتهم الرئيسي في حوادث الفرق بالشاطئ، ولم تتخذ الجمعية أي خطوات بشأن تلك الاتفاقات.



كانت قد قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول سقوط تروسيكل بترعة "م منشروع ناصر" بمنطقة العامرية، مما أدى إلى غرق 5 عمال وإنقاذ 7 أخرين، وسؤال المصابين عن الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.



تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ بغرق تروسيكل فى ترعة ناصر الكائنة بدائرة القسم، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الإنقاذ النهرى رفقة سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.



وبالمعاينة والفحص تبين سقوط تروسيكل يستقله 12 عاملا باليومية بشركة الروضة، جميعهم مقيمين بقرية الجلاء بالعامرية، بترعة ناصر بمنطقة محطة أربعة، ما أدى إلى غرق 5 عمال وإنقاذ 7 آخرين، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وأخطرت النيابة التحقيقات.