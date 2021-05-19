الأربعاء 19 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن مبادرة «حياة كريمة»

قافلة طبية مجانية تكشف على 715 مواطنا بقرية نجع السويس بقنا 

محافظ قنا
محافظ قنا

نفذت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بقنا، أعمال قافلتها الطبية المجانية متعددة التخصصات، والتى تم تنفيذها بقرية نجع السويس، التابعة لمركز قفط، فى إطار مبادرة "حياة كريمة" للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ قنا أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ٧١٥ مواطنا فى ٧ تخصصات طبية بواقع ٢١١ ”أمراض باطنة" ، ١٦٦ “أمراض جلدية وتناسلية” ، ١٣١ “طب أطفال” ، ١٠١ “أمراض القلب والأوعية الدموية”، ٤٤ “أمراض النساء”، ٤١ “جراحة عامة”، ٢١ “تنظيم الأسرة” فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ٥٩ حالة.

وأشار إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .


ومن جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، يوجد صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية.

وأضاف أنه يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، كما أن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما ٦٦ مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي. 

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