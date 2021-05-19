الأربعاء 19 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف هوية طفلة غرقت في النيل بمصر القديمة

طفلة غرقت في النيل
طفلة غرقت في النيل

تمكن رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة بقيادة المقدم شادي الشاهد رئيس المباحث، اليوم الأربعاء، من كشف هوية جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها تم العثور عليها طافية بمياه النيل بجوار مركب عائمة بكورنيش النيل دائرة القسم، والمحرر بشأنها المحضر رقم ٣٣٠١ إدارى مصر القديمة.
                
وبالمراجعة لبلاغات التغيب تم التوصل لأقرب أوصاف للفتاة وجرى التواصل مع أهليتها، حيث حضرت لقسم دار السلام المدعوة “صباح خ”  ٣٣ سنة ربة منزل ومقيمة عزبة خير الله وأبلغت بتغيب نجلتها المدعوة “زينب أ ع ” ١٣ سنة طالبة ومقيمة بنفس العنوان، حيث خرجت مع صديقتها “نجاة م ع ” ١٣ سنه طالبة ومقيمة شارع الشوربجى عزبة خير الله وبسؤالها عن عدم عودتها قررت أنها تركتها ولا تعلم مكانها.

وبالفحص بمعرفة وحدة مباحث القسم تبين تطابق الأوصاف مع الجثة وباستدعاء صديقتها ومناقشتها قررت أنها حال تواجدها بمرسى الأتوبيس النهرى أمس وصحبتها المتوفية قامت المتوفية بخلع الحذاء الخاص بها والجاكت لوضع قدميها بالماء واختل توازنها مما أدى إلى سقوطها فى الماء فقاما بعض المتواجدين بمحاولة إنقاذها إلا أنهم فشلوا فقامت بالانصراف وعللت عدم إخطار والدتها لخوفها.

وبإجراء التحريات تم العثور على الجاكت والحذاء الخاص بالمتوفية بمكان تواجدهم. 

وكان تمكن رجال شرطة المسطحات بالقاهرة من انتشال جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها طافية بمياه النيل بجوار إحدى المراكب السياحية بكورنيش النيل دائرة قسم شرطة مصر القديمة. 

كانت البداية عندما تبلغ للقسم من الأهالى باكتشاف جثه طافية بالنيل بمنطقه أثر النبي دائرة القسم، وبالانتقال والفحص ومناظرة الجثة تبين أنها لأنثي فى منتصف العقد الثانى (قمحية اللون) ذو شعر أسود وحافية القدمين ترتدى بنطال أزرق اللون أسفله بنطال قطن أبيض اللون وفانلة بيج اللون أسفلها فانلة صفراء اللون مجهولة الاسم والهوية، كما تبين عدم وجود أي إصابات بالجثة وكلفت وحدة مباحث القسم باستكمال الفحص وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة بالواقعة.

فتاة جثمانها كشف هوية مصر القديمة

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة الفنان ماجد الكدواني بمرض جلدى نادر

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 19-5-2021

بعد «أزمة دول الخليج».. وزير خارجية لبنان يطلب إعفاءه من مهامه

مذكرة تفاهم بين «بتروجت» و«بيكر هيوز» لتصميم المشروعات البترولية

3 شروط لـ «ليفربول».. محمد صلاح يقترب من قيادة المنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد طوكيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سفير مصر بلندن: القاهرة تجري اتصالات مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة

استشهاد فلسطيني وإصابة جنديين إسرائيليين في مواجهات بالضفة الغربية

السند الحقيقى.. مصر تعيد بناء غزة (إنفوجراف)