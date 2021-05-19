كشف هوية طفلة غرقت في النيل بمصر القديمة

تمكن رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة بقيادة المقدم شادي الشاهد رئيس المباحث، اليوم الأربعاء، من كشف هوية جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها تم العثور عليها طافية بمياه النيل بجوار مركب عائمة بكورنيش النيل دائرة القسم، والمحرر بشأنها المحضر رقم ٣٣٠١ إدارى مصر القديمة.



وبالمراجعة لبلاغات التغيب تم التوصل لأقرب أوصاف للفتاة وجرى التواصل مع أهليتها، حيث حضرت لقسم دار السلام المدعوة “صباح خ” ٣٣ سنة ربة منزل ومقيمة عزبة خير الله وأبلغت بتغيب نجلتها المدعوة “زينب أ ع ” ١٣ سنة طالبة ومقيمة بنفس العنوان، حيث خرجت مع صديقتها “نجاة م ع ” ١٣ سنه طالبة ومقيمة شارع الشوربجى عزبة خير الله وبسؤالها عن عدم عودتها قررت أنها تركتها ولا تعلم مكانها.

وبالفحص بمعرفة وحدة مباحث القسم تبين تطابق الأوصاف مع الجثة وباستدعاء صديقتها ومناقشتها قررت أنها حال تواجدها بمرسى الأتوبيس النهرى أمس وصحبتها المتوفية قامت المتوفية بخلع الحذاء الخاص بها والجاكت لوضع قدميها بالماء واختل توازنها مما أدى إلى سقوطها فى الماء فقاما بعض المتواجدين بمحاولة إنقاذها إلا أنهم فشلوا فقامت بالانصراف وعللت عدم إخطار والدتها لخوفها.

وبإجراء التحريات تم العثور على الجاكت والحذاء الخاص بالمتوفية بمكان تواجدهم.

وكان تمكن رجال شرطة المسطحات بالقاهرة من انتشال جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها طافية بمياه النيل بجوار إحدى المراكب السياحية بكورنيش النيل دائرة قسم شرطة مصر القديمة.

كانت البداية عندما تبلغ للقسم من الأهالى باكتشاف جثه طافية بالنيل بمنطقه أثر النبي دائرة القسم، وبالانتقال والفحص ومناظرة الجثة تبين أنها لأنثي فى منتصف العقد الثانى (قمحية اللون) ذو شعر أسود وحافية القدمين ترتدى بنطال أزرق اللون أسفله بنطال قطن أبيض اللون وفانلة بيج اللون أسفلها فانلة صفراء اللون مجهولة الاسم والهوية، كما تبين عدم وجود أي إصابات بالجثة وكلفت وحدة مباحث القسم باستكمال الفحص وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة بالواقعة.